Traumabewältigung auf Ortmanner Art

Egal, ob Vorbereitung, Cup oder Meisterschaft – Scheiblingkirchen war seit über 15 Jahren der absolute Angstgegner des SC Ortmann. Zwölf Spiele, zwei Unentschieden, zehn (!) Niederlagen lautete die Statistik aus Sicht der Piestingtaler. Diese Negativserie fand am vergangenen Freitag sein Ende. 4:1, Doppelpack David Gallei, Roland Hofer und Johannes Panzenböck als Torschützen. Und es musste ausgerechnet Panzenböck sein, der sich mit seinem Treffer zum 3:1 viel Derby-Frust aus der Vergangenheit von der Seele schoss, die Partie damit vorentschied. Er nutzte dabei einen Fehler von Scheiblings Danijel Vukasinovic, der einen Vollhofer-Diagonalball über sich springen ließ. „Ich habe darauf spekuliert, dass der Ball von Nico über die Abwehr geht, als es dann wirklich so gekommen ist, wollte ich einfach nur nicht mehr eingeholt werden. Eigentlich wollte ich den Ball flach ins Eck passen, als ich gesehen habe, dass er dann aber hoch ging, habe ich mich kurz geschreckt – als ich gesehen habe, dass er reinging, war nur noch Freude pur!“, schildert Panzenböck den entscheidenden Moment aus seiner Sicht.

Auf das Derby-Erfolgsrezept angesprochen meint Panzenböck: „Wir waren gut eingestellt, wussten, was zu tun ist und waren auch um den Schritt schneller in den Zweikämpfen. Und am Ende haben wir den Sieg routiniert heimgespielt, gegen eine Mannschaft, die vor Kurzem noch Regionalliga gespielt hat.“

Für Panzenböck, der mit 25 einer der ältesten im Kader war, hat der Erfolg einen speziellen Stellenwert: „Derbysiege sind immer etwas Besonderes – vor allem, wenn da 500 statt 200 Zuschauer ins Stadion kommen. Für die junge Mannschaft war es wichtig, dass wir mit dem Erfolg einen Sprung nach oben gekommen sind und drei Punkte geholt haben.“