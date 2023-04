Ungewollte Zwangspause

Werbung

Philipp Stockinger nutzte die Gunst der Stunde und legte einen Pinguin wie Skirennläuferin Anja Pärson in ihren besten Zeiten hin. Nur dass die Unterlage in Haitzendorf am Sonntag nicht Schnee, sondern eine Wasserlacke war. „Es hat in 30 Minuten zehn Liter geregnet, da war an kein Spiel zu denken“, erklärt der Sportliche Leiter Alfred Traht die kurzfristige Absage der Partie gegen Gloggnitz – für die Gastmannschaft eine besonders bittere Pille, hatte sie doch schon die gut 150 Kilometer weite Anreise mit dem Mannschaftsbus zurückgelegt.

Aber auch für Haitzendorf bringen die Wetterkapriolen Schwierigkeiten mit sich. Der logische Ersatztermin am Ostermontag fällt flach, weil da das Meistercup-Gastspiel gegen Ybbsitz auf dem Programm steht. Sollten die Kamptaler gegen den Zweiten der 1. Klasse West wie erwartet weiterkommen, steigt am 1. Mai das Semifinale, womit die nächste Ausweichmöglichkeit ausscheidet. „Wir müssen uns intern auf zwei bis drei Termine festlegen, es wird aber wohl auf eine Europacup-Partie zwischen Dienstag und Donnerstag hinauslaufen“, sagt Traht.