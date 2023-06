„Veilchen“ Josef Pross blüht nun in Gloggnitz

Er war einer der begehrtesten Spieler im heimischen Landesliga-Zirkus — der Stollhofer Josef Pross entschied sich für den Schritt von den „Young Violets“ zur SV Gloggnitz. „Es freut uns extrem, dass wir es geschafft haben, ihn zu uns zu holen“, so Sektionsleiter Alexander Niklas. Mit 83 Einsätzen in der 2. Liga mit dem Austria Wien-Logo auf der Brust bringt der Offensivmann Pross jede Menge höherklassige Erfahrung mit, trotz seiner erst 21 Jahren. Pross startete seine Laufbahn beim SV Winzendorf, ehe er 2013 in das Nachwuchsprojekt nach Lichtenwörth wechselte und seit 2016 das Austria-Violett trug. In Gloggnitz hat er jetzt mit dem Höfleiner Patrick Handler einen Kollegen von der Hohen Wand als Sturmpartner an seiner Seite.

Damit ist das Gloggnitzer Transferprogramm aber noch nicht zu Ende. Aus dem kolportierten Wechsel von Ortmanns Philipp Eichberger in die Krammer Arena wird nichts. „Wir waren immer wieder in Kontakt, das Einvernehmen mit ,Pipo' und seinem Vater ist gut, er wird aber nicht in Gloggnitz landen“, schmunzelt Niklas. Ein Mittelfeldspieler soll noch bei der SVG andocken...