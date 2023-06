Verbandsspieler: SKN bekämpft Beschränkung

Drei statt der erlaubten zwei Verbandsspieler haben die St. Pöltner im letzten Landesligaspiel der Juniors gegen Mannersdorf (6:1) eingesetzt. Und nehmen dabei bewusst eine Strafverifizierung in Kauf. „Die Regelung beschränkt uns dabei, unseren Kader voll zu nützen“, sagt Geschäftsführer Matthias Gebauer. Verbandsspieler werden Kicker dann, wenn sie fünf Jahre durchgängig in Österreich gespielt haben, unabhängig ihrer Herkunft. Der SKN braucht einen Präzedenzfall, will die Beschränkung auf juristischem Weg zu Fall bringen.

Langer Weg durch die Instanzen

„Momentan liegt die Sache bei den Gremien des NÖ-Verbandes. Dem möchte ich nicht vorgreifen“, sagt ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer. In dritter Instanz – nach dem Kontrollausschuss und dem Protestkomitee des NÖFV – wäre dann der ÖFB am Zug, konkret der Rechtsmittelsenat. Zu den Aussichten des St. Pöltner Vorgehens will sich Hollerer nicht äußern: „Das ist eine juristische Entscheidung, die der Senat nach bestem Wissen und Gewissen treffen wird. Es ist legitim, wenn Vereine Rechtsmittel ergreifen, sofern sie sich ungerecht behandelt fühlen.“

Was die Mannersdorfer sagen

Mannersdorf-Obmann Johannes Horvath hat mit dem St. Pöltner Vorgehen kein Problem: „Ich finde es gut, wenn die Frage geklärt wird. Für uns wie auch den SKN Juniors war's kein meisterschaftsentscheidendes Spiel. Ob wir jetzt drei Punkte mehr haben, spielt kein Rolle.“ Schließlich stand Mannersdorf längst als Absteiger in die 2. Landesliga Ost fest.

Dem SKN geht's darum, den Stein ins Rollen zu bringen. Nach der Ausschöpfung des verbandsinternen Instanzenzugs wäre der Gang zum Schiedsgericht oder – die wahrscheinlichere Variante – vor ein ordentliches Gericht möglich. „Auch das steht dem betroffenen Klub natürlich frei“, gibt sich Hollerer gelassen. „Wir beschäftigen uns unabhängig von einem Mannersdorfer Vorgehen mit der Sache, da das System den Aufstellungsfehler ausgeworfen hat“, erklärt NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister. Eine erstinstanzliche Entscheidung fällt diese Woche.