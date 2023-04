Vom Jungwolf zum Eichhörnchen

Werbung

Zweimal 1:0, 180 Minuten ohne Gegentor: Der ASV hat sich innerhalb der letzten beiden Runden in den direkten Windschatten Kilbs gesetzt. Spratzern hat seine Position im Kampf um den Klassenerhalt verbessert.

Endlich ernten Zvijerac und Co ordentlich: „Für mich nicht überraschend. Ich weiß, was die Burschen unter der Woche leisten“, so der Trainer. Gegen Ortmann hielt man sogar eine halbe Stunde in Unterzahl die Null. „Temper und Markovic waren zwei Berge. Da ging gar nichts vorbei, sie haben alles wegverteidigt“, lobte Zvijerac sein Innenverteidiger-Duo. Einzig der Dreier der Minimalisten aus Mannersdorf (17 Punkte bei acht geschossenen Toren) gegen Kottingbrunn versalzte die Spratzerner Suppe etwas. Zvijerac weiß: „Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch viel Arbeit zu machen.“

Weitere Ausfälle für Haitzendorf-Partie

In Haitzendorf geht die Aufholjagd weiter. Jankovic kehrt nach Sperre zurück, dafür sind neben den verletzten Kovacevic und Kopatz auch Hauptmann (Rot) und Krajnovic (5. Gelbe Karte) nicht spielberechtigt. Bitter: Goldtorschütze Terziu erlitt am Samstag eine schwere Gesichtsverletzung und fällt aus. „So mit dem Ellenbogen ausfahren und niemand sieht es“, sah Zvijerac unverständlicherweise keine Sanktionen gegen den Übeltäter.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Trotz Überlegenheit reichte es für die SKN Juniors nur zu einem Punkt, dem vierten im fünften Frühjahrsspiel. Im Gegensatz zu den letzten Spielen schaffte es die Truppe bis vors Tor, erarbeitete sich viele Chancen. „Wir hätten uns den Sieg verdient, hatten Chancen für drei Spiele“, schilderte Trainer Philipp Steiner. „Ich bin mit dem Aufritt voll zufrieden, die Kugel wollte vorne nicht rein.“ Allen voran Torschütze Kruder hätte sich zum Matchwinner krönen können.

Zur Kadersituation: „Profi-Leihgabe“ Kone gab gegen Haitzendorf sein Comeback nach langer Verletzungspause. Neuzugang Osaro hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen, fällt aber mit Muskelfaserriss weiter aus. Sukiasyan, zuletzt Stammspieler, fiel der Ausländerregelung zum Opfer. Dürnitzhofer steht seit drei Wochen voll im Training und klopft wieder an. Im Gegensatz zu Cosic, der beim Heimspiel nicht im Kader stand.

Nun geht es zum Auswärtsspiel nach Schrems. „Wir müssen dagegenhalten“, stellt sich Steiner auf ein Kampfspiel im hohen Norden ein.

Marcel Pemmer & Co müssen jetzt nach Schrems Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer