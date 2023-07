Vorfreude und Sorge bei NÖFV-Präsident Gartner

Erstmals präsentierten sich die 16 Klubs der 1. Landesliga im Rahmen einer Pressekonferenz vor dem Ligastart kompakt und geschlossen an einem Ort. Ligasponsor 11 Teamsports stellte an seinem Standort in der Nähe von Loosdorf die Räumlichkeiten zur Verfügung. Dort wurde über sportliche Ziele, über Favoriten und über einen neuen Bewerb gesprochen.

Im nächsten Sommer werden sich nämlich der Landesligameister und der Sieger des NÖ-Meistercups den Supercup untereinander ausspielen. Die meisten Vereinsvertreter rechnen damit, dass Kottingbrunn an diesem Spiel teilnehmen wird. Dem Vizemeister der Vorsaison wird nämlich in der anstehenden Saison die Favoritenrolle in die Schuhe geschoben.

NÖFV-Präsident Hans Gartner stellte aber auch die Wegbereiter des Fußballs in den Mittelpunkt. Und das sind die hunderten Funktionärinnen und Funktionäre, die mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit den Spielbetrieb ermöglichen und am Laufen halten. Dieser Bereich lässt Gartner besorgt die Stirn runzeln.

Alles zur Landesliga-Pressekonferenz in unserem Video-Beitrag: