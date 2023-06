Warum's für Spratzern nicht gereicht hat

Es hat nicht gereicht. Beim Training gab es für Spratzern die traurige Kunde: Kilb nahm von den im Frühjahr schwächelnden Rohrbachern alle drei Punkte mit und setzte sich so entscheidend vom ASV ab.

Beim Blick auf die Tabelle ist der Rückstand auf den Drittletzten mit acht Punkten mittlerweile beträchtlich. Spratzern möchte aber unbedingt als Vorletzter ins Ziel einlaufen. Denn in Österreich hat es am Saisonende schon einige Überraschungen gegeben. Stichwort: Vereinspleite oder Fusion.Die Gründe für den sportlichen Abstieg

Sportlich gibt es für Spratzern keine Rettung mehr. Die Gründe für den Abstieg nach einem Jahrzehnt in der Landesliga ...

Die Hinrunde. Die Hypothek aus dem Herbst war zu groß. Der ASV machte in der ersten Saisonhälfte nicht mehr als magere fünf Punkte. Da außer Mannersdorf in der Rückrunde weder Kilb, Haitzendorf oder Waidhofen schwächelte, saß Spratzern am kürzeren Ast.

Die Stürmermisere. „Wir haben einiges richtig gemacht, einiges aber auch falsch“, beschreibt Trainer Goran Zvijerac. 10 Tore in 13 Spielen gab es in der Rückrunde. Das neue Offensivtrio Jankovic, Terziu und Kanteh hatte viel Potenzial, schlug aber nicht ein. Zvijerac: „Wir sind an der Chancenverwertung gescheitert. Ein erfahrener Stürmer hat gefehlt.“ Mit Keeper Reichmann und Innenverteidiger Markovic schafften es die Verantwortlichen hinten dicht zu machen, vorne fehlte aber die Kaltschnäuzigkeit.

Die Fehlpfiffe. In den ersten Frühjahrspartien wurde Spratzern mehrmals bedient. So schaffte man erst im vierten Spiel den Turnaround und konnte letztendlich zu spät die Aufholjagd starten. Gleich fünf Ausschlüsse gab es in der Rückrunde zu beklagen (Jankovic traf es gleich zweimal), zum Teil unberechtigt, zum Teil unnötig.

In der Winterpause wurde der Kader dank der Unterstützung von Neo-Obmann Rakowitz und Co verstärkt. „Mir tut es extrem Leid für die Leute“, so Zvijerac, der Potenzial für einen Top Fünf-Platz, wohlgemerkt in der 1. Landesliga, gesehen hat.

Aber wie geht es jetzt tatsächlich weiter? „Die 2. Landesliga West ist stark“, weiß Sportchef Jochen Hnilicka, der auf Trainersuche ist. Denn einen Verbleib von Zvijerac wird es in der 2. Landesliga nicht geben. Der angehende UEFA-Prolizenz-Trainer steht in Verhandlungen mit dem deutschen Oberliga-Meister und Ex-Bundesligisten Stuttgarter Kickers.

Auch am Spielersektor steht dem ASV ein Umbruch ins Haus. Jankovic und Kanteh werden den Verein verlassen, ebenso wie Kapitän Temper, der seine Zelte in Karlstetten aufstellt. Olgun strebt wieder die Regionalliga an. Und auch hinter Mitterwachauer und Speiser stehen dicke Fragezeichen. Weitere werden wohl folgen ...