Wieder Umbruch bei den jungen Wölfen

Bei den St. Pöltnern gibt es einen Umbruch. Allen voran geht der Kapitän von Bord. Nachdem der Sprung in die Bundesligamannschaft dem Regisseur verwehrt blieb, wechselt David Sauer zu Ligakonkurrent Rohrbach. Trainer Philipp Steiner: „Er wollte schon letztes Jahr wechseln, da hatte er noch Vertrag. Es tut natürlich weh, wenn du so einen guten Spieler verlierst.“

Gallei geht ins Piestingtal

Das gleiche Schicksal droht bei Marcel Pemmer, der bei einem Probespiel für Regionalligist Krems mitwirkte. Thanatorn Namchan zieht es zurück in seine Heimat Thailand. Sturmpartner David Gallei wechselt ligaintern nach Ortmann. Mit Sam Schutti und Oliver Kruder werden zwei weitere Spieler den Klub verlassen. Keine Einigkeit wurde mit einem Trio aus der Akademie erzielt.

Den Jungwölfen steht neuerlich ein Übergangsjahr ins Haus. Langfristig wäre ein Zweierteam in der Regionalliga für den SKN St. Pölten natürlich optimal — „vor allem, wenn die Profis den Aufstieg in die Bundesliga schaffen“, ist sich Neo-Sportdirektor Tino Wawra bewusst. „Allerdings benötigt's für den Titel in der 1. Landesliga mittlerweile auch viel Budget.“ Das in diese Saison (noch) nicht zur Verfügung steht. Priorität hat erst einmal die Meistermission in Liga zwei...