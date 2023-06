Wiener „Waffe“ weckt Mannersdorfs Angriffslust

Zehn Tore auf der Habenseite in einer ganzen Saison, elf Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz — am Ende verpasste Mannersdorf das Ticket für den Ligaverbleib klar und deutlich. Dabei durfte man im Winter noch hoffen. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir noch einmal probiert, uns zu verstärken. Leider war am Schluss die Luft draußen“, blickt Obmann Johannes Horvath dennoch auf „lehrreiche Jahre“ in der höchsten NÖ-Spielklasse zurück. Die sollen sich nun eine Etage tiefer bezahlt machen.

Stammkeeper Thomas Dau macht den Gang in die 2. Landesliga Ost mit, ebenso Leistungsträger wie Benjamin Spanel, Amadeus Zenk und Marco Fuchs. Auch wenn in den nächsten zwei Jahren der Titel kein Thema sein wird, möchten die Mannersdorfer keineswegs nur eine Nebenrolle in der 2. Landesliga spielen. „Wir wollen uns erst einmal konsolidieren, am oberen Drittel anklopfen“, formuliert Horvath die Marschroute für die Slosarek-Elf. Dafür muss die „Wiener Waffe“ zünden.

Ali Araz (24) kehrt nach einem Halbjahr in der Regionalliga Ost zurück. Beim FC Mauerwerk sammelte der lange verletzte Mittelfeldspieler Spielpraxis, dürfte fitter denn je nach Mannersdorf zurückkehren. „Bei uns konnte er nie wirklich zeigen, was er drauf hat“, verweist Horvath auf die Leidensgeschichte des Edeltechnikers. „Ich erwarte mir von Ali, dass wir eine Waffe fürs Mittelfeld dazu bekommen. Fußballerisch wissen wir, was in ihm steckt. Araz könnte einer der besten Mittelfeldspieler in der 2. Landesliga werden. Ein Verbleib des 24-Jährigen in Wien war kein Thema, schließlich belegte die FIFA Mauerwerk im Winter mit einer Transfersperre. Die Rückkehr nach Mannersdorf, wo ohnehin auf der Spielmacherposition massiver Bedarf bestand, lag somit auf der Hand.

Legionärslücke muss gefüllt werden

Freilich brechen mit dem Abstieg auch einige Korsettstangen weg. Sämtliche Legionäre sagen Mannersdorf Adieu. Allen voran Peter Sedivy (40) und Karel Skacel (27). Die beiden Slowaken wechseln im Doppelpack zum ASK Wilhelmsburg in die 2. Klasse Traisental. Horvath: „Ihr Abgang tut schon weh.“

Der einstige Nachwuchsnationalspieler Jakub Hronec packt ebenso die Koffer wie der im Winter verpflichtete Ungar Milan Csicsvari. Der Offensivmann hat einen neuen Job, wird wohl unterklassig weiterkicken. „Zwei, drei gestandene Spieler“, wünscht sich Horvath. Dazu noch einige Youngsters aus der Region. „In der eigenen U15 haben wir einige Talente, die kommende Saison schon reif für erste Einsätze in der Kampfmannschaft sind.“

Vorerst wird man sich aber am (slowakischen) Legionärssektor umsehen müssen. Zum Trainingsstart am 3. Juli dürften schon einige Kandidaten aufschlagen, beim ersten Test (8.7., Wiener Viktoria) näher unter die Lupe genommen werden. „Blind kaufen werden wir keinen“, stellt der Mannersdorfer Vereinschef klar. Priorität haben ein Stürmer und ein Innenverteidiger.