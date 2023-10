Langenrohrs sportlicher Leiter Anton Resch war nach der Auswärtspleite in St. Pölten „not amused“. Die Leistung der SVL-Kicker schmeckte ihm gar nicht. Besonders das frühe Gegentor sorgte für tiefe Sorgenfalten: „Das darf eigentlich nicht einmal einer Schülermannschaft passieren.“

Das Problem der Langenrohrer lässt rasch zusammenfassen: Man kriegt zu leichte Gegentore und tut sich im Gegenzug viel zu schwer, selbst zu treffen. Dass sich in dieser Situation nur schwer Punkte ausgehen, liegt auf der Hand.

„Die Null muss einmal stehen“, fordert der sportliche Leiter ein: „Wir brauchen endlich ein Spiel ohne Gegentor. Man merkt richtig, wie die Mannschaft dann immer in ein Loch fällt, wenn wir eines kassieren und das Selbstvertrauen dann weg ist.“ Resch sieht die Mannschaft gefordert: „Der Trainer gibt die richtigen Anweisungen mit in die Partie, aber die Jungs tun sich in der Umsetzung schwer. Die Jungs versuchen es teilweise im Alleingang und mit der Brechstange. Dabei hat uns im Frühjahr gerade das Kollektiv ausgezeichnet.“

Resch ist aber gleichzeitig davon überzeugt, dass der SVL das Zeug hat rasch aus der aktuellen Situatuon zu finden: „Wir müssen rasch den Schalter finden und umlegen. Wenn uns das für ein bis zwei Spiele gelingt und das Selbstvertrauen wieder kommt, wird es bergauf gehen.“

Vielleicht gelingt das ja schon im nächsten Spiel gegen die Mittelständler von Rohrbach/St. Veit, das am Sonntag in Langenrohr ausgetragen wird.