WNSC hinterlässt positiven ersten Eindruck

„Neue Mannschaft, neuer Trainer – eine gewisse Anspannung war zu spüren“, schmunzelte Wiener Neustadt-Coach Jochen Wöhrer zu der mentalen Situation seiner Spieler vor der ersten gemeinsamen Testpartie. Aufgrund von einigen Angeschlagenen und Urlaubern wechselte Wöhrer in der Pause kräftig durch. „Wichtig im Hinblick auf die Belastungssteuerung, wir haben eine sehr intensive Woche in den Beinen“, so Wöhrer, der auch mit der Umsetzung seiner taktischen Vorgaben hochzufrieden war.

Für die Treffer sorgte Neuzugang Philipp Reinisch — per Doppelpack. „Ein guter Test gegen einen starken Gegner. Es waren schon viele brauchbare Dinge dabei“, bilanzierte Wöhrer abschließend.