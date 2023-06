Woran's bei St. Pöltens Landesligisten gehapert hat

Die Juniors und Spratzern erlebten eine turbulente Saison. Beide befanden sich in Abstiegsgefahr. Während St. Pölten mit einem blauen Auge davon kam, muss der ASV absteigen.

Rückschritt. In der abgelaufnen Saison kam der SKN als Fünfter ins Ziel. Heuer reichte es zum neunten Rang. „Ein einstelliger Tabellenplatz. Wenn ich mir die Mannschaften ansehe, haben wir uns den auf jeden Fall verdient“, resümierte Trainer Philipp Steiner. Kein Spieler ragte heraus. „Wir sind ein Kollektiv und hatten keine Unterschiedsspieler.“

Serien. In den letzten acht Partien blieben die Juniors unbesiegt. Steiner: „Es war nicht so einfach uns zu schlagen.“ Spratzern blieb ganze 16 Spiele ohne dreifachen Punktezuwachs. Die Aufholjagd, die mit dem 1:0 in Kottingbrunn eingeleitet wurde, kam zu spät.

Stabilisiert. Spratzern bekam „nur“ 47 Gegentore. In der letzten Saison waren es um neun mehr, die zum Klassenerhalt reichten. In der abgelaufenen Rückrunde musste Keeper Reichmann gar nur 15 Mal hinter sich greifen. Noch zwei Treffer weniger kassierte im Frühjahr der SKN. Steiner: „Wir wollten die Defensive stabilisieren. Das ist uns geglückt.“

Torflaute. „Offensiv hatten wir aber unsere Probleme. Wir haben viele Chancen ausgelassen“, führt der St. Pölten-Trainer aus. Ließen es die Jungwölfe in der letzten Saison noch 61 Mal krachen, war es nun nur 40 Volltreffer, davon lediglich 16 in der zweiten Saisonhälfte. „Wir sind an der Chancenverwertung gescheitert“, ist für Spratzerns Coach Goran Zvijerac der Grund für den Abstieg klar. Mit 24 Toren in 28 Spielen kann man nur schwer eine Klasse halten. Die Transfers im Winter waren zwar gut, im Angriff hätte dem ASV aber ein Spieler mit mehr Erfahrung gut zu Gesicht gestanden.

Torjäger gesucht. Einen Goalgetter suchte man beim Bezirksduo vergeblich. Beim SKN führen Dürnitzhofer und Bazaliev die internen Torschützenlist mit mageren sechs Toren an. Noch drastischer fällt die Bilanz in Spratzern aus: Gronister ist beim ASV mit vier Treffern vorne. Jankovic, Terziu und Kanteh trafen zusammen nur sechsmal.

Schade drum. Spratzern überwinterte mit lediglich vier Punkten und holte 20 im Frühjahr. Als Rückrundensechster hat man eine positive Bilanz aufzuweisen. Zvijerac: „Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Es tut mir furchtbar leid für die Truppe. Es hätte etwas großes entstehen können.“ Die Realität: Nach dem Abstieg fällt die Mannschaft auseinander.

Kurios: Die Juniors mussten aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Stattersdorf ausweichen: Von Atzenbrugg über Ober-Grafendorf ins Sportzentrum ...