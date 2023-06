Zu „90 Prozent“ ist der Meisterzug abgefahren

Das 2:0 gegen Retz in der Vorwoche vertagte die endgültige Titelentscheidung auf die letzte Runde. Rein theoretisch haben die Kottingbrunner noch eine Mini-Chance. „Zu 90 Prozent ist Ardagger durch“, weiß auch Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic. Es braucht ein mittleres Fußballwunder, damit Kotting' doch noch den Teller stemmen kann. Was muss passieren? Ardagger muss am Mittwoch gegen Rohrbach verlieren — und Kottingbrunn zwei Tage später auswärts in Waidhofen/Thaya voll punkten. Denn das direkte Duell zwischen den beiden Titelkonkurrenten würde an Kottingbrunn gehen, damit wäre die Mannschaft von Zeljko Ristic am Ende des Tages sensationell doch noch Meister.