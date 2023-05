Zwei bittere Pleiten

Die Mannersdorfer bleiben auswärts die Schießbude der Liga. Bereits im Herbst gab es drei heftige Debakel (zweimal 0:7, einmal 0:8), jetzt kam ein neuer Tiefpunkt dazu: Der ASK musste sich Schrems mit 0:8 beugen. Es war die dritte Niederlage innerhalb einer Woche. Denn nach dem 1:2 gegen Haitzendorf in der Vorwoche kam es auch im Nachtrag in Ortmann zu einer Pleite (0:3).

Die Abfuhr in Schrems hinterließ bei den Mannersdorfern tiefe Spuren. Die Kicker verließen wie die geprügelten Hunde das Spielfeld. Obmann Johannes Horvath: „Es war zum Genieren. Die Leute dort haben uns gefragt, was mit uns eigentlich los ist.“ Zumindest ein Argument konnte als Erklärung für die Niederlage ins Rennen geführt werden: Vier Spieler fielen aus.

Skacel, Rezaie, Demir und Lazarevic fielen aus

Darunter Führungsspieler Karel Skacel, der berufsbedingt passen musste. Auch Mohammad Rezaie musste arbeiten und war daher nicht in der Formation der Mannersdorfer zu finden. Dazu gesellten sich noch zwei krankheitsbedingte Ausfälle: Fatih Demir und Romeo Lazarevic. „Trotzdem dürfen wir dort nicht so hoch verlieren“, hätte sich Horvath ein angenehmeres Ergebnis gewünscht.

Die Mannersdorfer haben nun eine Woche mehr Zeit, um das Match zu verdauen. Denn in der nächsten Runde ist der ASK spielfrei. Das bedeutet aber auch, dass die direkte Konkurrenz zum Überholmanöver in der Tabelle ansetzen kann.

Positives gab es übrigens von der U23-Mannschaft. Die Mannersdorfer konnten sowohl in Ortmann als auch in Schrems mit 1:0 gewinnen.