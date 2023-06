Zwei neue Kicker für Ära nach dem Abstieg

Die Mannersdorfer basteln schon eifrig am Kader für die neue Saison. Dass die Transferangeln nach Bruck ausgeworfen wurden, war schon länger bekannt. Jetzt ist fix, wer angebissen hat: Martin Eichler (22) und David Travnicek (20). Bei Eichler ist es ein Comeback, denn der Innenverteidiger war bereits beim ASK und zählt auch als Eigenbauspieler. Travnicek ist für die Sechser-Position gedacht und genoss vor seiner Zeit in Bruck die fußballerische Ausbildung in Horn. „Wir freuen uns über die beiden Verstärkungen“, zeigte sich Obmann Johannes Horvath glücklich.

Das Transferprogramm ist freilich noch lange nicht abgeschlossen. Zum einen gilt es noch die nötigen Gespräche mit den jetzigen Kickern zu führen und zum anderen gibt es eine riesige Baustelle zu beseitigen: Die Offensive. „Da brauchen wir unbedingt etwas Neues“, waren Horvath und Co. mit der Torausbeute alles andere als zufrieden. Ein Abgang ist übrigens fix: Kujtim Mucaj hat den ASK nicht wirklich überzeugt und wird sich einen neuen Verein suchen müssen.

Dau verhinderte eine höhere Niederlage

Zuletzt mussten die Mannersdorfer daheim eine 0:2-Niederlage gegen Gloggnitz hinnehmen. „Das Übliche“, lautete die Fehleranalyse des Obmanns. „Wir hatten eigentlich keine Torchance vorgefunden.“

Zumindest einer konnte wieder einmal glänzen: Goalie Thomas Dau. Der Panther verhinderte Schlimmstes und zeichnete sich mit starken Abwehren aus.