UFC St. Peter: Zwei Siege in einer Woche

Der UFC St. Peter zeigt sich schon in guter Form. Zwar fehlten in der Vorwoche mit Neuzugang David Zefi und Josip Martinovic zwei wichtige Spieler, dennoch gab es gleich zwei Siege. In einer intensiven Vorbereitungswoche mit zwei Trainings und zwei Spielen innerhalb von vier Tagen gab es gleich zwei Siege.

Gegen den ASK Ybbs, mit dem man sich bis zur letzten Runde in der Vorsaison um den Meistertitel „matchte“, gab es einen 3:2-Sieg. Dabei drehte der UFC einen Rückstand. „Ein sehr intensiv geführtes Spiel. Es war ein gutes Niveau und eine ausgeglichene Partie, die wir zum Schluss noch drehen konnten“, sagt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker.

Gegen den Gebietsligisten aus Mauer gab es einen 3:1-Sieg. „Da hätten wir auch noch mehr Tore erzielen können, aber auch hier war die Leistung schon in Ordnung“, erklärt St. Peters Sektionsleiter. Seine Premiere in den beiden Spielen gab Last-Minute-Neuzugang Mario Saraf, der gegen Mauer auch seinen Premierentreffer erzielen konnte und auch schon gegen Ybbs, nach nur einem Mannschaftstraining, aufzeigen konnte.