Kottingbrunn ist der große Gejagte

USV Scheiblingkirchen

Nach einem Kurzgastspiel in der Regionalliga kehrt Scheiblingkirchen in die Landesliga zurück. Auf der Bank nimmt mit Thomas Husar wieder jener Mann Platz, der die „Scheiblinger“ zuvor souverän zum Titel geführt hat. In dieser Saison steht der Wiederaufstieg nicht auf dem Zettel.

Wiener Neustädter SC

Neuer Vorstand, neuer Trainer, neue Mannschaft – das einzige, was in Wiener Neustadt blieb, ist ein großer Name und eine lange Fußballtradition. Die flößt nach wie vor Respekt ein. Sieben Landesliga-Trainer trauen dem Regionalliga-Absteiger einen Platz unter den ersten drei zu.

ASK Kottingbrunn

Der absolute Topfavorit für gleich zehn Konkurrenten. Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic nimmt die Rolle auch an: „Was soll der Vizemeister sonst als Ziel ausgeben als den Titel?“ Er verweist aber auf einen eher kleinen Kader und derzeit viele verletzte Spieler: „Wenn das so bleibt, dann wird's schwer.“

Los geht's Jungs! Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic geht mit seiner Truppe als Favorit in die Meisterschaft. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

SV Gloggnitz

Die Gloggnitzer etablierten sich auf Anhieb in der Landesliga, stellen auch im zweiten Jahr eine gestandene Mannschaft, die ein dominanter Spielstil auszeichnet. Mit Ex-Profi Josef Pross kam zudem Qualität im Angriff dazu. Viele trauen Gloggnitz erneut eine Topplatzierung zu.

SC Zwettl

Die Waldviertler spielten in der Vorsaison lange um den Titel mit, scheiterten am Ende aber. Im Sommer gab's einen Kaderumbruch. Mit dem Titel spekuliert in Zwettl deshalb niemand. Günter Schrenk ist mit 33 der jüngste Trainer der Liga. Er soll eine schlagkräftige Truppe aufbauen.

SV Langenrohr

Langenrohr gilt als beste Kontermannschaft der Liga, landete mit diesem Stil in der Vorsaison auf Rang fünf. Mit Stefan Nestler und Emir Dilic holte der Liga-Dino – seit 31 Jahren durchgehend in der 1. Landesliga – zwei Kapazunder für die Offensive. Viele rechnen mit Langenrohr unter den ersten drei.

SG Ortmann/Oed-Waldegg

40 Punkte, Platz sechs – die Bilanz der Ortmanner in der Vorsaison kann sich durchaus sehen lassen. Doch die Liga legte an Qualität zu. Mit Spielmacher Yasin Adigüzel kehrt ein „verlorener Sohn“ heim, könnte ein Schlüsselspieler werden. Ein Platz im Mittelfeld ist Ortmann jedenfalls zuzutrauen.

ASV Schrems

Mit Ex-Bundesliga-Stürmer Milan Jurdik und Legionär Marvin Bio verstärkte Schrems die Offensive namhaft. Für ganz vorne wird's ob der Konkurrenz vermutlich trotzdem nicht reichen. Zwettl als Nummer eins im Waldviertel abzulösen, ist den Schremsern aber durchaus zuzutrauen.

SC Retz

Die Ansprüche im Weinviertel sind höher als Platz acht. Zu mehr reichte es in der Vorsaison nicht. Mit Andreas Haller wurde ein neuer Trainer auf die Bank gesetzt, der einige neue Qualitätsspieler an die Hand bekam. Über kurz oder lang ist für Sektionsleiter Werner Mischling klar: „Wir wollen zurück in die Regionalliga.“

SCU Kilb

Lange geisterte in der Vorsaison das Abstiegsgespenst durch Kilb. Mit einem Super-Finish gelang aber noch der Sprung ins Mittelfeld. Das Ziel von Trainer Milan Vukovic? „Klassenerhalt!“ Das Auftaktprogramm ist knusprig: Korneuburg, Retz, Gloggnitz, Langenrohr.

SG Rohrbach/St. Veit

Rohrbach setzte in der Transferzeit auf Regionalität, will sich noch mehr als „gallisches Dorf“ der Liga positionieren. Schließlich ist Rohrbach die kleinste Gemeinde, die in der Landesliga vertreten ist. Mit Robert Popovits kam auch ein neuer Trainer. Ein Mittelfeldplatz ist wohl das höchste der Gefühle.

SV Haitzendorf

Als Aufsteiger souverän den Klassenerhalt geschafft, zudem den NÖ-Cup gewonnen – die Saison der Haitzendorfer war top. Mit Stefan Nestler verlor man aber wohl den besten Kicker an Konkurrent Langenrohr. Für die Haitzendorfer geht es in einer stärker gewordenen Liga ums sportliche Überleben.

SKN St. Pölten Juniors

Die Wundertüte der Liga. Bei den Juniors stellt sich immer die Frage, welche und wie viele SKN-Profis „unten“ spielen. Ohne Hilfe von oben winkt der Abstiegskampf, mit Unterstützung kann sich wiederum jeder Gegner warm anziehen.

SV Waidhofen/Thaya

Den ersten Nichtabstiegsplatz belegten in der Vorsaison die Waidhofner. Der Kader gilt als ausgesprochen eng – es gibt bessere Vorzeichen für ein erfolgreiches Fußballjahr. Doch die Waldviertler verstehen es zu kämpfen. Auch in der Vorsaison war Waidhofen immer wieder einmal für eine Überraschung zu haben. Die wird es für den Klassenerhalt auch brauchen.

SC Korneuburg

Gloggnitz nennt Trainer Gerald Schalkhammer nicht von ungefähr als großes Vorbild. Es geht für den Aufsteiger aus dem Weinviertel darum, sich in der Liga zu etablieren. Qualität hat Korneuburg genügend im Kader, der mit ehemaligen Bundes- und Regionalligakickern gespickt ist.

UFC St. Peter/Au

„Wie schätzt du St. Peter ein? Über die weiß ich gar nichts.“ – ein oft geführter Dialog bei der Auftaktpressekonferenz. Die Mostviertler gelten als große Unbekannte der Liga. Und trotzdem: St. Peter geht mit riesiger Euphorie an die neue Aufgabe heran, will sich ebenfalls in der Liga etablieren.

So tippen die Landesliga-Vertreter

Andreas Haller (Trainer SC Retz):

1. Kottingbrunn, 2. Retz, 3. Scheiblingkirchen.

Jochen Wöhrer (Trainer SC Wiener Neustadt):

1. Gloggnitz, 2. Kottingbrunn, 3. Retz.

Florian Weiselbraun (Spieler ASV Schrems):

1. Wiener Neustadt, 2. Kottingbrunn, 3. Langenrohr.

Zeljko Ristic (Trainer ASK Kottingbrunn):

1. Kottingbrunn, 2. Gloggnitz, 3. Langenrohr.

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

1. Kottingbrunn, 2. Retz, 3. Gloggnitz.

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Korneuburg):

1. Kottingbrunn, 2. Langenrohr, 3. Wiener Neustadt.

Christian Wallner (Trainer SV Haitzendorf):

1. Kottingbrunn, 2. Wiener Neustadt, 3. Langenrohr.

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

1. Kottingbrunn, 2. Wiener Neustadt, 3. Langenrohr.

Anton Resch (Sportliche Leiter SV Langenrohr):

1. Kottingbrunn, 2. Langenrohr, 3. Wiener Neustadt.

Harald Mitsch (Funktionär USV Scheiblingkirchen):

1. Korneuburg, 2. Kottingbrunn, 3. Retz.

Edgar Eichler (Trainer SV Waidhofen/Thaya):

1. Langenrohr, 2. Scheiblingkirchen, 3. Zwettl.

Thomas Markytan (Trainer SV Gloggnitz):

1. Langenrohr, 2. Kottingbrunn, 3. Wiener Neustadt.

Milan Vukovic (Trainer SCU Kilb):

1. Kottingbrunn, 2. Retz, 3. Langenrohr.

Christoph Stifter (Trainer SC Ortmann):

1. Gloggnitz, 2. Korneuburg, 3. Wiener Neustadt.

Hannes Loidolt (Sportlicher Leiter SG Rohrbach):

1. Kottingbrunn, 2. Gloggnitz, 3. Korneuburg.

Thomas Vollnhofer (Co-Trainer SKN St. Pölten Juniors):

1. Kottingbrunn, 2. Scheiblingkirchen, 3. Retz.