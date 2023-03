Das Schlusslicht steckt nicht auf

Bitter! Spratzern (erneut mit sechs Neuen in der Startformation) ging auch im zweiten Rückrundenspiel leer aus, hätte sich bei Leader Zwettl aber drei Punkte verdient gehabt.

Der ASV war die klar bessere Mannschaft, ließ aber eine Vielzahl von Topchancen liegen. „Ich kann der Mannschaft zur Leistung nur gratulieren, aber die Chancenverwertung war miserabel“, fand Trainer Goran Zvijerac nach nervenaufreibenden 90 Minuten. „Wir haben gespielt wie ein Tabellenführer, bei der Chancenverwertung wie der Letzte. Wir hätten zur Halbzeit schon 5:0 führen müssen.“

Aber auch der Schiedsrichter sorgte mit seinen Assistenten für reichlich Gesprächsstoff und Unmut beim ASV. Und das gleich bei drei Schlüsselszenen: Heinzl stand vor seinem vermeintlichen Führungstreffer nicht im Abseits, nach der Pause wurde Jankovic zu Unrecht auf dem Weg alleine zum Tor zurückgepfiffen. Und auch Terzius Kopfball sah niemand von den Offiziellen hinter der Linie.

15 Spiele in Folge ohne Dreier

Somit lief es typisch für ein Schlusslicht in einem Spiel beim Spitzenreiter. „Sehr ärgerlich“, fand Zvijerac, aber immerhin bleibt: „Wir haben Zwettl gezeigt, wo der Hammer hängt.“ Nun hat Spratzern seit 15 Spielen hintereinander, also einmal die ganze Liga durch, nicht mehr gewonnen. Es gilt dringend, gegen Rohrbach den zweiten Dreier der Saison einzufahren. Zvijerac: „Ich glaube an die Burschen. Wir wollen uns den Frust von der Seele schießen.“ Nicht dabei sein wird Kovacevic, der auf seinen OP-Termin wartet und wohl das ganze Frühjahr ausfallen wird. Nicht viel besser sieht es bei Kopatz (Ödem) aus. Hauptmann sollte hingegen wieder mit an Bord sein.

Foto: NOEN

Ein Erfolgserlebnis gibt es von den SKN Juniors zu vermelden. Ein stark gespielter Angriff über Schütz führte zum entscheidenden 1:0 durch Alexiev. „Das erste Mal anzuschreiben ist immer gut“, atmete Trainer Philipp Steiner durch. „Wir hatten aber unnötige Ballverluste im letzten Drittel.“ Strasser hütete das Tor der Juniors und hielt die Null. Somit gelang auch die Revanche für die 2:3-Heimspielniederlage im Herbst.

