Spannung um Waldviertel-Derby

Lange Zeit ist‘s her, dass sich der SV Waidhofen über einen Derbysieg gegen den ASV Schrems freuen durfte. Am 27. August 2010 setzte sich Waidhofen vor 1.000 Zuschauern im heimischen Birkenstadion mit 4:2 durch. In dieser Saison wurden die Waidhofner Meister der 2. Landesliga West.

Erst 2019 feierten die Schremser ihr Comeback in Niederösterreichs höchster Spielklasse. Seit damals gab‘s coronabedingt erst vier Duelle. Drei 1:1-Unentschieden folgte zum Saisonstart im August ein 2:0-Auswärtserfolg der Schremser. Damals legten die Granitstädter furios los, danach brachte Waidhofen nichts im Tor unter und kassierte noch den zweiten Gegentreffer. Damals saß bei Waidhofen noch Michael Scherzer auf der Trainerbank. Mittlerweile tut dies Waidhofen-Urgestein Edgar Eichler, der allerdings auch eine Schrems-Vergangenheit hat. Von November 2016 bis November 2020 war er als Trainer beim ASV tätig, schaffte 2019 den Sprung in die 1. Landesliga. Mit Andreas Ringswirth und Keeper Milan Pastucha stehen zwei weitere Ex-Schremser im Waidhofner Aufgebot, ein weiterer, Fabian Eichler, fehlt verletzt.

Besonderes Spiel „Natürlich ist das kein Spiel wie jedes andere“, gibt Eichler zu. Er kennt den Großteil der Schremser Kicker, kennt das Umfeld, die Funktionäre. „Noch dazu ist das Spiel ein Derby und das ist sowieso immer etwas Besonderes.“ Nach dem 2:1-Auftakterfolg über Haitzendorf sieht Eichler sein Team weniger unter Druck, als wenn das Heimspiel nicht gewonnen worden wäre. „Wir können ganz locker nach Schrems fahren.“ Außerdem sieht es Waidhofens Coach als Vorteil an, dass sein Team bereits ein Meisterschaftsspiel in den Beinen hat, während die Schremser noch spielfrei waren, daher nur ein Testspiel gegen 2. Landesligist Gmünd absolvierten.

Auch Jürgen Prüfer, der Eichler als Schrems-Trainer nachfolgte, verweist auf den guten Start des SVW: „Waidhofen hat eine breite Brust, wird auf Sieg spielen. Sie haben eine kämpferisch gute Truppe.“

In diese Kerbe schlägt auch Herbert Zimmel: „Wir hatten aber eine gute Vorbereitung, gute Spiele, gute Ergebnisse – trotz einiger Ausfälle. Wir sind auf einem guten Weg zu einem guten Start.“

Bangen um Torhüter Dennoch gibt‘s ein paar Unsicherheitsfaktoren. Allen voran Torhüter Alexander Ruso, der beim Spiel gegen Gmünd mit geschwollenem Handgelenk am Spielfeldrand stand. Das ist noch vom Test gegen Amaliendorf lädiert. „Es ist nichts gebrochen, wahrscheinlich etwas mit den Bändern“, sagt Zimmel. Ruso will unbedingt spielen.

Ebenfalls in Amaliendorf verletzte sich Matej Volf, trug nach einem Zusammenprall eine leichte Gehirnerschütterung davon, die in die Bandscheiben ausstrahlte – darum spielte er gegen Gmünd noch nicht. Für Freitag soll er aber fit werden.

Bei Waidhofen kehren die gesperrten Patrik Ruzicka und Stefan Pöhn zurück, auch der wegen seines Studiums verhinderte Fabian Newald kann spielen. Bis auf die langzeitverletzten Nico Priemayr und Fabian Eichler sollten beim SVW alle dabei sein.

Wo Eichler die Stärken der Schremser sieht? „Ganz klar auf der Seite. Da sind sie schnell und gefährlich.“ Er warnt aber auch vor dem neu besetzten Zentrum. Dort hat sich der vorige Woche kranke Deniz Saritas schon einen Namen gemacht, netzte gegen Gmünd auch sehenswert zum 4:2-Endstand. „Er spielt etwas offensiver als Peter Šulek, nach dessen Abgang wir die Aufgaben etwas neu verteilen mussten“, sagt Prüfer. „Wir haben uns gut neu aufgestellt.“

