Viel Licht nach idealem Auftakt für Zwettl

„Schönheitspreis gewinnen wir keinen, aber das war schon im Vorhinein klar bei den Verhältnissen. Und im Endeffekt ist es sowieso egal. Das war ein gelungener Auftakt für uns.“ Die Erleichterung war Trainer Günter Schrenk nach dem 1:0-Sieg des SC Zwettl gegen die SKN Juniors anzumerken. Zumal auch die Tabellennachbarn nicht voll angeschrieben haben. „Genau genommen waren es Big Points. Das macht es noch einmal schöner“, betont Schrenk.

Wie kam es dazu? Hier die wichtigsten Aspekte um die erste Zwettler Frühjahrsrunde.

Die Vorzeichen. Die waren nicht einfach. Zum Einen die schwierige Vorbereitung für den SCZ, mit durchwachsenen Leistungen, vielen Ausfällen. Zum Anderen wusste Donnerstagabend noch keiner, wo gespielt werden kann. Auf der St. Pöltner Stadtsportanlage ging es nicht. Letztlich wich man nach Atzenbrugg aus, 30 Kilometer von St. Pölten entfernt. Ideal war es auch dort nicht, das Geläuf noch hart – nicht förderlich für Mannschaften mit spielerischer Linie. „Insofern hat das zumindest beide gleichermaßen betroffen“, meinte Schrenk.

Der Start. Der gelang Zwettl wesentlich besser. Die Juniors hatten Probleme, den Ball wegzubekommen. Nach einem Eckball von Daniel Jeschko brachte Kilian Bayer Zwettl in der 14. Minute in Führung. Der Goldtreffer. „Wir waren nach der Führung zwar zu passiv, aber das frühe Tor war Gold wert“, weiß Schrenk. „Auf so einem Platz ist verteidigen halt einfacher, als kreativ Spielzüge zu kreieren.“

Die Defensive. Mit viel Leidenschaft und Willen ließen die Zwettler kaum etwas zu. Schrenk: „Von Juniors-Seite waren in puncto Positionsspiel richtig starke Spielzüge dabei. Aber große Torchancen gab es nicht.“ Die fand auch Zwettl nicht vor – Gregor Schmidt und Milan Milovanovic hatten noch die aussichtsreichsten Möglichkeiten zur Entscheidung. Die starke Abwehrleistung brachte letztlich den Erfolg. Gerade die Defensive, die in der Vorbereitung Prügel einstecken musste. Perfekt läuft es noch nicht. „Die Ordnung ist nicht so prickelnd, wir haben zu oft den Raum verteidigt. Aber es war eine große Steigerung zu den vorigen Wochen“, lobte der Trainer. Die erhofft er sich jetzt auch weiterhin: „Der Auftaktsieg kann einen sehr großen Impact auf die Mannschaft haben. Für die Zuschauer war das Spiel kein Leckerbissen, aber für die Mannschaft ist ein Sieg wie dieser besonders wichtig.“

Das System. Bei der Aufstellung rückte der Trainer wieder auf Bewährtes zurück. Nach einigen Tests in der Vorbereitung liefen die Zwettler wieder im 4-3-3 vom Herbst auf. Miroslav Milosevic wird dabei vom klassischen Zehner mehr zum Achter, spielt also in der Mittelfeld-Zentrale etwas zurückgezogener. „Dabei fühlt sich einfach jeder am wohlsten, es funktioniert aktuell am besten“, sagt Schrenk.

Die Ausfälle. Komplett waren die Braustädter wieder nicht. Neben dem erkrankten Alexander Vogl und den an einem Muskelfaserriss laborierenden Sebastian Penz meldete sich am Tag vor dem Match auch Jakov Josic verletzt – eine Schwellung am Oberschenkel. „Wir wollten kein Risiko eingehen, er soll das erst abklären“, stellte Schrenk klar, hofft aber, dass er gegen Spratzern spielen kann.

