Abgang nach 21 Jahren: Josef Zlabinger will „weniger Gas geben“

Beim SC Zwettl ist am Montagabend eine Ära zu Ende gegangen. Nach 13 Jahren im Amt, insgesamt 20 als SCZ-Funktionär, nahm Josef Zlabinger seinen Hut, stellte sich der Vorstandsneuwahl bei der Generalversammlung nicht mehr. „Es ist Zeit, ich war lange genug dabei“, begründete er seinen Abgang.

Einen Großteil seiner heute 68 Jahre verbrachte Josef Zlabinger auf oder rund um Fußballplätze. Als 16-Jähriger stieß der gebürtige Großhaslauer als junger Verteidiger zum SCZ, schaffte es von der Reserve aus bald in die Kampfmannschaft. „Seit 53 Jahren bin ich fast jedes Wochenende auf Fußballplätzen unterwegs gewesen“, unterstreicht Zlabinger, wie sehr der Fußball zu seiner Leidenschaft geworden ist. Später war Zlabinger auch als Verbandsfunktionär tätig, stand unter anderem von 2012 bis 2015 der Hauptgruppe Waldviertel als Obmann vor. Dazu ist er seit vielen Jahren Sportstadtrat in Zwettl.

Als Vorstopper den Aufstieg miterlebt

Mit dem SC Zwettl erlebte er den Aufschwung von der 1. Klasse bis in der Regionalliga Ost mit, feierte er als Aktiver vier Meistertitel (2005 kam als Sektionsleiter-Stellvertreter ein weiterer dazu). Als knallharter Vorstopper berüchtigt hielt er seinem Libero Rainer Resch den Rücken frei. „Ich habe alles weggeräumt, war kein begnadeter Fußballer, nicht der größte, aber ich habe mich gut auf andere Spieler konzentrieren können. Zweikampfsieger war meist ich“, erinnerte er sich 2020 in einem NÖN-Interview. „Es ist schön, in dieser Zeit dabei gewesen zu sein.“

1981 schloss Zlabinger dennoch das Kapitel SC Zwettl vorerst, ging zum SV Waldhausen. Zurück zum SCZ kam er erst 21 Jahre später wieder. Sektionsleiter Gerhard Klein brachte ihn 2002 als seinen Stellvertreter in den Vorstand. Damals wurde der Verein nach dem Abstieg aus der Regionalliga gerade auf komplett neue Beine gestellt. Und Zlabinger war mittendrin. Der Rest ist Geschichte.

Bei der Rückkehr kam das Hochwasser

Der Einstieg war schwierig. Gleich zum Start überflutete ein Hochwasser das Zwettltal-Stadion. „Das war eine Riesen-Herausforderung“, sagte er bei seiner Abschiedsrede bei der Generalversammlung. „Aber es war auch ein Motor für das Ehrenamt und die große SCZ-Familie, von der wir bis heute profitieren.“ Der Bau der neuen Heimat am Edelhof wurde Zlabingers großes Ziel. So war auch passend, dass er 2007, als der ein Jahr dauernde Bau startete, in die Führungsriege des Vereins aufstieg - erst für ein Jahr als Obmann-Stellvertreter, dann als Geschäftsführer und im Juni 2010 folgte er schließlich Hans Mitterecker als Obmann nach.

Die Infrastruktur blieb dabei eines der Steckenpferde Zlabingers - nicht nur, weil er als Platzwart seit Jahren schon jeden Grashalm auf den Zwettler Sportanlagen kannte. Ob am Edelhof, wo die Anlage seither immer wieder adaptiert und modernisiert wurde (zuletzt etwa durch neue Ersatzbänke oder eine neue Anzeigetafel, aber auch durch Baumpflanzungen hinter dem Tor), oder auch im Zwettltal-Stadion, das sich als Spielstätte für die Nachwuchsmannschaften und die 2022 gegründete Frauen-Mannschaft etabliert hat. 2019 wurde hier etwa ein Kunstrasen-Trainingsplatz mit LED-Flutlicht geschaffen, heuer wurde auch das Flutlicht am Hauptspielfeld auf LED umgerüstet.

Nachwuchsprojekte auf Schiene, Frauenteam etabliert

Gleichzeitig wurde auch der sportliche Bereich laufend weiterentwickelt, der Nachwuchs immer stärker forciert. Seit 2010 ist die Kampfmannschaft in der Landesliga etabliert, die Jugendteams spielen regelmäßig in Nachwuchs-Landesligen. „Der Nachwuchs ist die Zukunft“, betonte Zlabinger. Im Vorjahr startete der SC Zwettl ein Schulprojekt mit Volksschule, Sportmittelschule und Gymnasium Zwettl, aktuell läuft mit „UEFA Playmakers“ ein Projekt, um Mädchen zum Fußball zu bringen. Nicht zuletzt hat der SCZ seit dem Vorjahr auch eine Frauenmannschaft.

Darüber hinaus entwickelte sich der SC Zwettl zu einem Top-Veranstalter in der Region, besonders durch verschiedene Konzerte auf der Sportanlage Edelhof, die seit heuer aufgrund eines Sponsor-Deals Waldviertler Sparkasse-Arena heißt - einer der letzten großen Meilensteine Zlabingers. „Ich habe in den 21 Jahren knapp 21.000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, etwa 90.000 Kilometer zurückgelegt, 1.800 Stunden am Rasenmäher-Traktor und 1.400 Stunden am Traktor verbracht“, schmunzelte der scheidende Obmann. „Es wird Zeit, weniger Gas zu geben.“

Platzwart bleibt Zlabinger (zumindest vorerst)

Montagnacht ist diese Ära zu Ende gegangen. An die Spitze rückten Martin Grünstäudl, der schon seit zwei Jahren als geschäftsführender Obmann tätig war, und Harald Resch, der ebenfalls schon als Obmann-Stellvertreter tätig war.

Ganz weg ist Zlabinger ohnehin nicht. Er bleibt als Beirat im Vorstand und sorgt auch als Platzwart weiterhin am Edelhof für einen „Fußballgolfplatz“ (O-Ton Kampfmannschafts-Trainer Günter Schrenk). „So lange es meine Gesundheit zulässt. Ich bin oft sechs bis sieben Stunden pro Tag damit am Platz beschäftigt und ich werde auch nicht jünger. Nachfolger ist derzeit aber keiner in Sicht“, sagt Zlabinger.