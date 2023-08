ASV-Stürmer Marvin Bio droht eine längere Sperre

Das Heimspiel gegen Ortmann hat für Marvin Bio und den ASV Schrems womöglich noch drastischere Folgen, als erst angenommen. Neben der gelb-rote Karte gegen den Stürmer formulierte Schiedsrichter Sebastian Reiss nach dem Schlusspfiff noch eine Anzeige, die Bios Sperre verlängern könnte.

„Der Schiedsrichter meinte, Marvin habe ihn nach dem Spiel noch beschimpft“, erklärt ASV-Sportleiter Herbert Zimmel. „Davon hat aber niemand etwas wahrgenommen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Beim Ausschluss war die Situation angespannt, aber nach dem Spiel hatte sich das längst alles gelegt.“

Die Entscheidung über die Anzeige obliegt dem NÖFV-Strafausschuss, der am Donnerstag tagt. Der ASV Schrems hat dafür eine Stellungnahme abgegeben. Für die gelb-rote Karte wäre ein Spiel fällig - möglich, dass sich diese Sperre durch die Anzeige jetzt noch um das ein oder andere Spiel verlängert.

Tumult vor der Schremser Ersatzbank

Es wäre ein passender Schlussakkord für das von Reiss geleitete Spiel. Schon Gelb-Rot für Bio wegen einer vermeintlichen Schwalbe, die auch laut Videomaterial keine war, mehr als 30 Meter vom Tor entfernt, war seltsam (obendrein nur drei Minuten nach seiner ersten Gelben).

Die Spitze an Aufgeregtheit erreichte das Spiel in der 60. Minute, als Ortmanns Lukas Toifl Andreas Fuger direkt vor der Schremser Bank ordentlich in die Parade fuhr. Bei Masseur Denis Matuscin brannten die Sicherungen durch, er stieß Toifl weg. Klare Tätlichkeit und Rote Karte. „Eine Kurzschlussreaktion, das darf er nicht machen“, betont Zimmel.

Vor der Ersatzbank bildete sich eine Menschentraube. Reiss hatte alle Hände damit zu tun, dass ihm die Partie nicht entgleitet. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, sah auch Toifl Gelb - allerdings nicht wegen Foulspiels, sondern wegen einer Unsportlichkeit. Reiss ahndete die Attacke gegen Fuger gar nicht, ließ mit Einwurf weiterspielen...