Bei den Jungwölfen ist jeder gern zu Gast

Stattersdorf und die SKN St. Pölten Juniors haben ihre Liebe zueinander heuer noch nicht entdeckt. Nach der Niederlage gegen Kottingbrunn ging auch (das erst) zweite Heimspiel in dieser Saison gegen Korneuburg verloren.

Die 0:3-Niederlage fiel eindeutig in die Kategorie „verdient“. Denn offensiv war der SKN ein laues Lüftchen mit schwach ausgeführten Umschaltsituationen, während sich das Team bei den ersten beiden Gegentore krasse Abwehrschnitzer leistete. „Sie waren uns fast in allen Belangen überlegen“, musste Coach Philipp Steiner neidlos anerkennen,

Sperre als „Rucksack“

Für die Juniors war es die dritte Niederlage in Folge. Höchste Zeit, dass Steiner wieder nach seiner Sperre aktiv ins Geschehen eingreift. Noch dauert es aber, falls keine Verkürzung eintritt, bis 23. Oktober ... „Ich würde es mir wünschen, dass ich schneller zurückkehren kann, glaube es aber nicht“, so der Coach. „Volli und Dali machen ihre Sache aber super.“

Kapitän Lovrinovic musste mit Adduktorenproblemen passen. Sturm absolvierte nach seiner Leistenverletzung erst am Tag vor der Partie sein erstes Training und ist erst am Samstag in Gloggnitz wieder eine Option. Mit Rückenproblemen musste Ersatzkapitän Alexiev gegen Korneuburg schon früh raus. Zu seinem Debüt kam hingegen Keeper Prochaska, der insgesamt bereits vierte Juniors-Schlussmann in dieser Spielzeit. Seine Vordermannschaft erwies ihm allerdings einen Bärendienst und ebnete den Weg zu einem 0:2 nach lediglich 20 Minuten. Steiner: „Es war nicht sein Wunschstart. Aber für die Premiere hat er es gut gemacht.“

In Gloggnitz hofft Steiner, „dass die Angeschlagenen zurückkommen und wir aus dem Vollen schöpfen können.“ Der Coach weiß aber jedenfalls: „Es wird eine schwierige Partie.“