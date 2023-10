Bittere Pillen bei Ortmann

So schnell kann es gehen im Fußball. Gerade noch umjubelter Derbysieger und nur wenige Tage später steht man wie ein begossener Pudel auf der Ortmann-Sportanlage. Der SC Zwettl erlebte dieses Wechselbad der Gefühle mit. Besonders bitter wiegt die Niederlage bei der SG Ortmann/Oed-Waldegg, weil die Schrenk-Elf eigentlich über 90 Minuten gesehen das bessere Team war. So komisch das nach einer 1:4-Klatsche klingen mag...

„Die Niederlage ist noch heute schwer zu akzeptieren. Wenn wir gewonnen hätten, wären wir jetzt Dritter“, seufzte SCZ-Trainer Günter Schrenk am Sonntag, zwei Tage danach. „Es liegt allein bei uns. Da war sehr viel Unvermögen im Abschluss dabei.“ Gleich in der Anfangsphase fand Zwettl eine Reihe an Sitzern vor, scheiterte aber. Aus dem Nichts ging Ortmann durch einen Weitschuss von David Gallei, der genau ins Kreuzeck passte, in Führung. Gleich darauf erhöhte Edeltechniker Yasin Adigüzel im Konter auf 2:0. Schrenk schüttelte den Kopf: „Da bist du in der ersten Hälfte klar besser und gehst trotzdem mit 0:2 in die Pause.“

Während die Heimischen hocheffizient agierten, konnten die Braustädter ihre Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen. „Ortmann war zu meiner Überraschung überhaupt nicht kompakt, hat uns viele Räume gelassen“, beschreibt Schrenk. „Wir haben daraus viel zu wenig gemacht, haben es zwar gut gespielt, aber im letzten Drittel schlechte Entscheidungen getroffen.“

In der zweiten Hälfte lief es viel besser für Zwettl, gelang nach einer Stunde der Ausgleich durch Oliver Kruder. „Da hatte ich das Gefühl, wir drehen's noch“, sagte Schrenk, hatte dabei aber die Rechnung ohne sein Gegenüber Christoph Stifter gemacht, der gerade noch rechtzeitig auf die schwache Defensivdarbietung reagierte und auf Fünferkette umstellte. Damit verloren die Gäste zunehmend den Zugriff in der Offensive. Zwei Konter brachten Ortmann in den Schlussminuten sogar noch auf 4:1.

„Die Niederlage schmerzt sehr...“, sagt Schrenk und bekommt dabei etwas Beistand von Ortmann-Coach Stifter: „Das Ergebnis entspricht in dieser Höhe nicht dem Spielverlauf, es war eine richtig enge Partie, Zwettl hat uns alles abverlangt. Wir haben in der Druckphase des Gegners alles super wegverteidigt, waren im Abschluss sehr effizient.“

Bleibt die Frage, warum Zwettl aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen konnte. „Es ist vieles zusammengekommen“, sieht Schrenk nicht den einen Grund. „Der unebene Untergrund kommt unserer Spielweise ohnehin schon nicht entgegen. Einmal hat sich der Ball versprungen, dann hat Szotkowski den besser postierten Kruder nicht gesehen und so weiter. Das Glück hat hat auch gefehlt.“ Dementsprechend hofft er darauf, dass es in Kilb wieder besser läuft.