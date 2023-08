Coach nach Derby: „Wer so viele Hunderter vergibt, ist selbst schuld“

Schon wieder Waidhofen. Die Thayastädter wachsen sich mehr und mehr zum Angstgegner des SC Zwettl aus. „Es tut mir wahnsinnig Leid für den Verein, dass wir ausgerechnet wieder gegen Waidhofen verloren haben“, sagt Trainer Günter Schrenk. „Aber so ist er Fußball...“

Warum es im Waldviertel-Derby nicht klappte, sei einerseits schwierig zu analysieren. „Es war eine überragende Partie, vor allem in der zweiten Hälfte, wo wir in Unterzahl waren, hatte Waidhofen überhaupt keinen Zugriff mehr“, meint Schrenk. Auch die erste Hälfte sei in Ordnung gewesen. „Beim Gegentor haben wir geschlafen, das ging zu einfach. Sonst haben wir gut gespielt, aber immer ein paar Minuten, dann gab's kurze Phasen, wo wir nicht richtig auf die zweiten Bälle gegangen sind. Das gehört eben zum dominanten Fußball, den wir spielen möchten, dazu.“

Andererseits falle die Analyse aber dann auch wieder ganz leicht. „Am Ende des Tages brauchen wir nicht über zweite Bälle oder so etwas diskutieren. Wer so viele Hunderter vergibt, der ist selbst schuld“, verdeutlicht der Trainer. „Ich habe dann schon aufgehört mitzuschreiben. Es wäre alles angerichtet gewesen. Viermal Latte, ein Elfer, der Strafraum hat lichterloh gebrannt. Aber wir haben nichts reingebracht.“

Dass die Partie dann sogar 0:3 verloren ging? „Es kommt halt im Fußball vor, dass nicht die bessere Mannschaft gewinnt. Dass Waidhofen gewonnen hat, war Glück“, meint Schrenk. „Wer drei Tore schießt, der hat es am Ende aber dann trotzdem auch verdient.“

Für die Zwettler geht es jetzt nach Kottingbrunn. Die Ristic-Elf wurde vor dem Auftakt von den Landesliga-Trainern als Titelfavorit Nummer eins gehandelt, versemmelte den Saisonstart aber gehörig, steht nach drei Spielen noch ohne Sieg da - zuletzt gab's ein 2:3 gegen Aufsteiger St. Peter/Au. „Die stehen unter Zugzwang, wenn sie nicht gleich die Meisterschaft verlieren möchten“, weiß Schrenk. „Sie hatten einen ordentlichen Umbruch, dazu Verletzungsprobleme.“

Ein gefährlicher Gegner sei Kottingbrunn dennoch. „Wir müssen schauen, dass wir unser Positionsspiel wieder so gut auf den Platz bringen, dann können wir überall gewinnen“, legt der SCZ-Coach den Fokus auf sein Team. Einserkeeper Sebastian Gessl, der sich eine Zerrung zugezogen hat, wird wohl noch nicht dabei sein. „Das dauert auch bei einem Torhüter seine Zeit, noch dazu, wenn der Schussfuß betroffen ist.“