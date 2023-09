Derbytime im Waldviertel: Zwettl will die Schremser Weste anpatzen

Wenn am Freitag in der Waldviertler Sparkasse-Arena der SC Zwettl und der ASV Schrems aufeinandertreffen, dann wird dabei ein kleines bisschen verkehrte Welt sein. Die Granitstädter kommen nämlich zum ersten Mal überhaupt als Tabellenführer auf den Edelhof. Das bringt noch mehr Brisanz als sonst schon in das Waldviertel-Derby. Denn einerseits will der ASV freilich seinen Platz an der Sonne behaupten, andererseits steigert es die Motivation der Zwettler umso mehr, den Schremsern ein Bein zu stellen, die erste Saison-Niederlage überhaupt zuzufügen.

Die Form dafür hätte der SCZ ohnehin. „Wir hatten in den vergangenen Wochen fünf Teams mit Top-5-Potenzial, jetzt kommt der Tabellenführer zum Abschluss. Wir haben bewiesen, dass wir mit diesen Gegnern mithalten können, mehr als das“, sagt Trainer Günter Schrenk. „Und jetzt wollen wir auch das Derby gewinnen.“ Die Brust der Zwettler ist nach den jüngsten Erfolgen durchaus breit. Der Heimmacht Langenrohr knöpfte die Schrenk-Elf am vorigen Freitag einen Punkt ab, wetzte in der Runde davor gegen Gloggnitz auch die durch die unnötigen Heimniederlagen gegen Waidhofen und Retz erlittene Scharte am Edelhof aus.

„Zwettl hat eine gute Mannschaft, die dürfen wir nicht unterschätzen“, weiß auch Schrems-Sportchef Herbert Zimmel. „Ich möchte dort nicht die Weiße Weste verlieren!“ Die Granitstädter sind in der Landesliga das Team der Stunde, führen die Tabelle an, sind als einziges Team noch ohne Niederlage. Dass man durch das Heimremis gegen St. Peter vorige Woche dort wieder etwas Boden auf Korneuburg verloren hat, schmälert die bisherige Bilanz nicht wirklich. Dass die Mannschaft wie schon in Wiener Neustadt einen 0:2-Rückstand aufgeholt hat, wird wohl eher der Moral einen zusätzlichen Schub gegeben haben. „Wir genießen die Situation solange es geht“, beteuert Zimmel einmal mehr. „Aber das Derby wollen wir natürlich gewinnen.“

Der Blick in die Statistik spricht diesbezüglich eine recht eindeutige Sprache. Bei den Aufeinandertreffen mit Zwettl hatte Schrems seit dem Wiederaufstieg 2019 einen eher schlechten Stand. Sechs Duelle gab es seither, zweimal gewann der ASV, viermal ging der SCZ als Sieger vom Platz. Auch im bisher letzten Aufeinandertreffen im Mai. Da war Schrems im eigenen Haus komplett chancenlos, lag gegen die Schrenk-Elf, die sich ein letztes Mal aufbäumte, um vielleicht doch noch im Titelrennen reüssieren zu können, schon zur Pause 0:4 zurück. Ein schweres Debakel kündigte sich an und kam nur nicht, weil Zwettl im zweiten Durchgang etwas runterschaltete. „Auf die Statistik schau ich nicht“, sagt Zimmel. „Aber es stimmt schon, meist war gegen uns Zwettl am Drücker. Vom letzten Spiel haben wir überhaupt noch eine ordentliche Rechnung offen. Die möchten wir begleichen.“

Das Rezept zum Sieg? Während sich die Schremser dabei noch nicht allzu sehr in die Karten schau lassen wollen, liegt für Günter Schrenk der Schlüssel darin, die starke ASV-Offensive um Florian Weixelbraun und Andreas Fuger an den Flügeln, Marvin Bio und Milan Jurdik im Sturm in den Griff zu bekommen. „Sie haben da eine richtig gute Mischung“, weiß der Zwettler Trainer. „Nichtsdestoweniger wollen wir aber dominant spielen. Wichtig ist, dass wir nicht auf die Rest-Verteidigung vergessen. Dann ist gegen Schrems viel möglich.“ Nachsatz:„Und meine junge Mannschaft darf sich nicht von der Atmosphäre ablenken lassen.“

Personell brachte die vorige Woche beim SCZ einige Entspannung: Benjamin Hahn kehrte von seiner Sperre zurück und stand aufgrund einiger durch die Erkrankung von Benedikt Größl nötig gewordener Umstellungen in Langenrohr gleich in der Startelf. Auch der zuletzt angeschlagene Alexander Vogl wurde eingewechselt. „Wir haben jetzt wieder mehr Konkurrenzkampf in der Mannschaft, das tut uns gut“, sagte Schrenk.

Bei Schrems musste gegen St. Peter die Innenverteidigung umgemodelt werden, weil Richard Windisch und Kiril Ogynanov verletzt ausfielen. Zumindest Windisch sollte fürs Derby wieder fit sein. Wegen Ogynanovs Knie soll ein MRT bis zum Freitag Klarheit bringen.