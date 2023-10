Ein Derby mit viel Brisanz

Kurios: Obwohl der Tabellenführer SC Sparkasse Korneuburg vergangenen Freitag gegen Kottingbrunn souverän mit 3:0 gewann, war man danach Platz eins los. Warum? Weil Schrems die SKN St. Pölten Juniors 7:0 abfertigte und aufgrund der besseren Tordifferenz neuer Leader ist. Das war aber auch schon der einzige Makel, den SCK-Trainer Gerald Schalk-hammer sah: „Ansonsten war es eine gute Leistung in einem Match, das ein hohes Niveau und eine hohe Intensität hatte. Letztendlich haben wir verdient gewonnen, wenngleich es ein großes Aber gibt.“ Und welches wäre das? Schalkhammer klärt auf: „Kottingbrunn war in den ersten 20 Minuten klar besser und hatte zwei Sitzer. Wenn wir da 0:1 in Rückstand geraten, dann weiß ich nicht, wie diese Partie ausgeht.“

Da der Konjunktiv im Fußball aber nicht zählt, konzen-triert sich der Erfolgscoach schon auf die nächste Aufgabe, das Weinviertel-Derby am Samstag in Retz. Dort erwartet er einen heißen Tanz für seine Mannen: „Ich erkenne bei den Retzern keinen fußballerischen Schwachpunkt, es werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Torjäger Schulmeister fehlt gegen Korneuburg

Ein Vorteil für seine Mannen ist aber die Tatsache, dass der Top-Torjäger der Weinstädter, der Tscheche Jan Schulmeister, wegen eines Seitenbandeinrisses im Knie fehlen wird. Zudem kann man auf die Statistik vertrauen: In den bisherigen fünf Auswärtspartien gab es fünf Siege für Korneuburg. Wenn das kein gutes Omen ist ...

Und was sagen die Retzer? „Wer Erster ist. ist immer der Favorit. Aber wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte“, fasst Sektionsleiter Werner Mischling zusammen. Aber Vorsicht: die Bezirkshauptstädter spielten in dieser Saison fünfmal auswärts und gewannen alle fünf Spiele.

Die Generalprobe dafür, das 0:0 in Scheiblingkirchen, bot wieder Licht und Schatten für Trainer Andreas Haller: „Defensiv stehen wir im Moment sehr stabil, obwohl ich diesmal auf eine Art Dreierkette umgestellt habe aufgrund des Ausfalls von Ledi (Anm.: Christopher Ledineg)“, erklärt Trainer Andreas Haller, um kritisch anzumerken: „Aber offensiv sind wir zu ungefährlich bzw. zwingend, was sicher auch mit dem Ausfall von Jan (Schulmeister) zu tun hat. Da müssen wir uns steigern.“ Vielleicht nutzt ja Patrick Krammer seine Chance, der zuletzt nur auf der Ersatzbank saß, oder Justin Mwatero knüpft an die genialen Einzelmomente an, wie sein Traumtor in Zwettl, welche er aber noch nicht regelmäßig abrufen kann.

Zurück zu Korneuburg: In einem Pflichtspiel sind diese beiden Vereine in den letzten Jahrzehnten nicht aufeinandergetroffen, dafür aber in mehreren Freundschafts- bzw. Vorbereitungspartien. Zuletzt im Sommer 2022, als Korneuburg mit 3:2 gewann.