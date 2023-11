Herbstmeistertitel vor einer vollen Hütte?

SC-Korneuburg-Trainer Gerald Schalkhammer bringt es auf den Punkt: „Wegen solcher Spiele lieben wir den Fußball.“ Die Rede ist von der letzten Partie der Hinrunde, wo die Korneuburger zu Hause im Duell Erster gegen Zweiter auf Schrems treffen.

Die Ausgangslage ist nach der Absage des abgesagten Spiels gegen Langenrohr diesen Dienstag klar: Sollten die Korneuburger gewinnen, wird man als „Winterkönig“ auf dem Thron sitzen. Einen Wunsch hat Schalkhammer schon vor dem Anpfiff: „Dass die Hütte brennt und möglichst viele Fans den Weg ins Stadion finden.“ Das wäre wünschenswert und wichtig, damit der Erfolgslauf der Bezirkshauptstädter gewürdigt wird. Und wer sich die Besucherzahlen bei den Schremsern genauer ansieht – zuletzt knapp 900 Fans gegen Schlusslicht Waidhofen/Thaya –, der weiß: Da ist noch Luft nach oben in der druckmittel.at-Arena.

Regen-Absage als eine willkommene Pause

Das spielfreie Wochenende wegen der regenbedingten Absage in Langenrohr kam dem SCK entgegen, damit man in Bestbesetzung auflaufen kann. Denn Mustafa Yavuz, Maximilian Balzer und Marc Ortner konnten ihre Blessuren auskurieren und auch Daniel Hautzinger ist nach seiner Sperre wieder mit von der Partie. Einzig Michael Endlicher wird nach seiner Knöchelverletzung noch kein Fall für die Startformation sein. „Vielleicht kann er auf der Bank sitzen“, sagt Schalkhammer.

Auf wen gilt es bei den Schremsern ganz besonders zu achten? Da stechen drei Spieler hervor: zum einen Top-Torjäger Milan Jurdik, zum anderen Kevin Haider, mit sieben Treffern der offensivstärkste Verteidiger der Liga, und drittens Flügelflitzer Andreas Fuger.

Klosterneuburg heißt die nächste Cup-Hürde

Und Stichwort Endspiel: In jenes des Admiral NÖ Meistercups wollen die Korneuburger natürlich auch. In der Vorwoche fand die Auslosung für das Viertelfinale Anfang April statt. Mit Zweitlandesligist Klosterneuburg wartet ein attraktives, aber machbares Los. „Wir wollen den Pokal und deshalb müssen wir diese Hürde nehmen, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden“, so Schalkhammer.