Intensive Partie mit Offensiv-Mankos

Zum dritten Mal in Folge blieb der SC Zwettl daheim ungeschlagen. Dass es gegen den SCU Kilb nach einem Hochkaräter nicht zum Sieg reichte, trübte die Stimmung nicht wirklich. „Eine wirklich gute Partie von beiden Seiten“, sagte Zwettl-Trainer Günter Schrenk. „Ein sehr intensives Spiel, Kilb war sehr dynamisch, ist mit viel Selbstvertrauen aufgetreten. Wir haben aber den Matchplan gut umgesetzt, kaum etwas zugelassen. Aber wir haben Kilb drei Konter gegeben, die sie top gespielt haben.“

Einer davon brachte Zwettl nach einer Viertelstunde in Rückstand, wenig später glich Marek Szotkowski aus. Und in weiterer Folge scheiterten die Braustädter ein ums andere Mal vor dem Tor. „Nach der Pause hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hatten die klareren Chancen“, seufzte Schrenk. „Aber in Summer war es wohl ein gerechtes X.“

Auffällig war in den vergangenen beiden Wochen, dass der SCZ etwas in alte Muster zurück fiel - gut spielte, aber nach vorne speziell im letzten Drittel Probleme auftauchten. Gegen Ortmann wurden viele falsche Entscheidungen gefällt, die mögliche Torchancen oft im Keim erstickt haben. Gegen Kilb hatte Zwettl viele Möglichkeiten, traf aber nicht.

„Bisher hat die Offensive sehr gut funktioniert, aber es stimmt, in den letzten beiden Spielen ist es etwas eingerissen“, meint auch Schrenk. „Ich halte es da aber wie mein früherer Trainer Ljubo Petrovic, der immer gesagt hat, dass es auch Qualität ist, wenn man sich Chancen erarbeitet. Es gibt noch keinen Grund zur Beunruhigung, das wird sicher wieder besser werden. Die Stürmer Kruder und Szotkowski sind auch sehr gut drauf.“

Wichtig sei auch gewesen, dass der in der Vorwoche glücklose Szotkowski gleich wieder getroffen hat, sagt Schrenk. Der Stürmer machte den Ausgleich - nach seinem Premierenköpfler im Derby vor zwei Wochen gleich wieder per Kopf.

Besser laufen sollte es schon am Sonntag in Haitzendorf. „Eine unberechenbare Mannschaft, deren Leistung mit der Offensive steht und fällt“, sagt Schrenk vor dem Duell mit dem Tabellen-Vierzehnten. „Vom Gefühl her weißt du, du solltest gewinnen. Dann lässt du zwei Prozent nach und es kann schon blöd ausgehen. Wichtig wird sein, über die Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Das wird auch ein Charaktertest.“ Gregor Schmidt und Kilian Bayer, die gegen Kilb beide wegen Verkühlung ausgefallen sind, werden wieder mit dabei sein.

Der ungewohnte Sonntagstermin könnte auch ein Faktor sein. „Ich weiß, das wird gerne belächelt. Aber wenn du als Mensch belastungstechnisch in einer gewissen Regelmäßigkeit drin bist, dann ist es natürlich etwas anderes, statt Freitagabend Sonntagnachmittag zu spielen“, betont Schrenk, für den der Auftritt in Grafenegg ein Heimspiel wird. „Ich wohne zwei Minuten vom Sportplatz weg.“