Jungwölfe wieder nicht bei der Sache

Wie sich die Zeiten ändern. In früheren Jahren wurden während der Länderspielpause zahlreiche Profis bei den Juniors spieltechnisch geparkt. Nun gab es gegen Ortmann keine einzige Verstärkung für die Jungwölfe. Der Grund? Die Verletzungsmisere in der Bundesligamannschaft. „Da sind wir wohl auf uns alleine gestellt. Aber wir werden das Beste daraus machen“, wirft Coach Philipp Steiner, der (nur) noch ein Spiel gesperrt zuschauen muss, nicht die Flinte ins Korn.

Nationalteam statt Landesliga

Apropos Nationalteam: Yervand Sukiasyan fehlte am Wochenende aufgrund seiner Reise mit dem armenischen U19-Team. Zum ersten Mal in dieser Saison liefen im Angriff Dürnitzhofer und Bazaliev gemeinsam auf. Der SKN präsentierte sich unterm Strich aber viel zu harmlos. Nicht in die Zweikämpfe gekommen

Ortmann steigerte sich nach dem Seitenwechsel. Das Tor fiel lediglich 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Wie schon zweimal in Gloggnitz wurden die Juniors erneut extrem rasch verwundet. „Ich weiß nicht genau, woran das liegt“, ist Steiner ratlos. „Dali (Bajic, die Red.) hat es extra in der Kabine gesagt.“ Nach Wiederanpfiff waren aber lediglich die Gäste bei der Sache. Steiner: „Das Tor musst du fünfmal vorher in den Zweikämpfen verhindern.“

Schadensbegrenzung angesagt

Was bleibt? Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen und das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz. Nur Schlusslicht Waidhofen bilanziert noch schlechter. Für den SKN hat spätestens jetzt der Abstiegskampf begonnen.

Bis zur Winterpause heißt es, Schadensbegrenzung zu betreiben. Die erste Möglichkeit folgt am Samstag in Kilb. Steiner: „Sie haben schon eine gute Rückrunde gespielt und den Trend fortgesetzt. Es ist eine aggressive Mannschaft gegen den Ball.“