Jungwölfe zu grün hinter den Ohren

1:2-Niederlage im Weinviertel: Für die SKN Juniors setzte es nach dem 1:3 gegen Kottingbrunn die zweite Schlappe in Folge.

Hätten sich die Jungwölfe in Retz einen Punkt verdient gehabt? „Wenn man sich das Spiel ansieht, ja. Wenn man die einfachen und vielen Fehler in der Verteidigung und im Spielaufbau sieht, nein“, hatte SKN-Coach Philipp Steiner ob des Auftritts seiner Jungs gemischte Gefühle. Bei den Gegentoren zahlten Kapitän Lovrinovic und Co beim ausgefuchsten Schulmeister Lehrgeld. Steiner: „Er lauert auf solche Situationen. Aber das war zu einfach.“

Im Gegensatz zur guten Leistung, inklusive schlechtem Spielverlauf, in der Vorwoche resümierte Steiner dieses Mal konträr: „Die Leistung war nur ok. Zu wenig, damit wir etwas mitnehmen.“

Obwohl „von oben“ durchaus Spieler für die Juniors abgestellt wurden. Wie Benedict Scharner, der seine Farben früh in Front brachte. Mit einem echten Slapsticktor: Ein Steilpass, der aus der eigenen Hälfte dank eines Retzer Abstimmungsproblems den Weg ins Tor fand.

Holländer muss Profis weichen

Zum Personal: Dürnitzhofer musste am Matchtag mit Fieber absagen. Sturm plagt sich mit Leistungenproblemen herum. Comeback fraglich. „Er hat das schon längere Zeit und immer wieder“, heißt Steiners Devise nun „Ausheilen statt Mitschleppen.“ Neuzugang Lengauer war zwar wieder mit dabei, musste aber nur Pause ausgelaugt wieder raus. Für ihre jeweiligen Nachwuchsnationalteams waren Sukiasyan (Armenien) und Idrizi (Nordmazedonien). Für den Holländer Helenklaken war aufgrund des Einsatzes der beiden Profis Nitta (Japan) und Scheidegger (Schweiz) kein Platz im Kader.

Nun gehts zum Aufsteiger Korneuburg, der mit elf Punkten aus sechs Spielen einen guten Start verbuchte.