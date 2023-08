„Neue“ Arena offiziell eröffnet

Besuchern der Heimspiele des SC Zwettl ist es schon etwas länger aufgefallen. Die Sportanlage Edelhof wurde in der Sommerpause neu gestaltet. Besonders die Fassade sticht ins Auge. Im Zuge des Waldviertel-Derbys gegen den SV Waidhofen wurde vorigen Freitag auch das Geheimnis, das sich hinter den Baumaßnahmen verbirgt, gelüftet. Die Waldviertler Sparkasse hat die Namens- und Werberechte der Sportanlage Edelhof übernommen - diese wird damit zur „Waldviertler Sparkasse Arena“

„Es war an der Zeit, den logischen nächsten Schritt mit unserem Partner zu gehen“, sagt Johannes Scheidl, Vorstandsdirektor der Waldviertler Sparkasse. „Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige, erfolgreiche Kooperation mit dem SC Sparkasse Zwettl nach außen hin noch sichtbarer machen können. Das attraktive neue Branding des gesamten Stadions trägt ab sofort wesentlich dazu bei.“

Der neue Name prangt auch in großen Lettern an der Fassade. „Die Neugestaltung unseres Stadions bringt auch frischen Wind und Motivation,“ freut sich Josef Zlabinger, Obmann des SC Sparkasse Zwettl.

Aus sportlicher Sicht lief die Einweihung des „neuen“ Stadions mit der 0:3-Niederlage gegen Waidhofen nicht ganz nach Wunsch. Eine neue Ära wurde damit dennoch eingeläutet.