Neues aus dem Zwettler Lazarett

Nach dem Schlusspfiff im Waldviertel-Derby hielt es auch die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen. Die zum Zuschauen verdammten Spieler David Aigner, Johannes Herrsch und Sebastian Gessl stürmten überhaupt zu ihren Teamkollegen aufs Feld, fielen ihnen um den Hals. Wie es derzeit aussieht, können zumindest zwei der drei derzeit verletzten Kicker bald wieder gemeinsam mit dem Team auf dem Platz stehen.

Flügelspieler David Aigner ist nach seinem beim Saisonauftakt gegen die SKN St. Pölten Juniors erlittenen Schlüsselbeinbruch diese Woche wieder ins Training eingestiegen. „Er wird zur Sicherheit noch so weit es geht kontaktlos trainieren. Aber der Heilungsverlauf ist sehr gut, David hat das OK der Ärzte bekommen“, erklärt Trainer Günter Schrenk. „Man wird jetzt sehen, wie es sich weiterentwickelt. Er ist aber sehr gut drauf, hat keine Einschränkungen mehr.“ Er soll noch etwas Spielpraxis in der Reserve sammeln, wird daher für Ortmann noch kein Thema sein. Für das Heimspiel gegen Kilb in zwei Wochen aber vielleicht schon eher.

„Gessl weiter sehr nah bei der Mannschaft“

Das könnte sich auch für Johannes Herrsch ausgehen. Der Youngster hat in dieser Saison noch gar keine Einsatzminuten für die erste Mannschaft (bis auf zwei Partien in der Vorbereitung), laboriert seit dem Sommer an einem Kahnbeinbruch. Am Montag wurde er seinen Gips am linken Arm aber los. „Für ihn gilt dasselbe wie für David. Abwarten, wie es sich entwickelt“, will Schrenk nichts überstürzen, hofft aber auf ein baldiges Comeback.

Das wird es bei Sebastian Gessl nicht spielen. Mittlerweile ist klar, dass er Einsertorhüter, der sich zwei Bänder in der Rotatorenmanschette (Schulter) gerissen hat, im Herbst nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Das wäre sich auch bei einer operativen Behandlung wahrscheinlich nicht ausgegangen. Da sich Gessl in Absprache mit seinen Ärzten aber gegen die OP entschieden hat, ist es sicher. „Er behandelt die Verletzung konservativ, das ist laut Ärzten gut möglich“, sagt Schrenk. „Wir werden dann schauen, dass er in der Winterpause wieder fit wird.“

Wichtige Dienste leistet Gessl übrigens derzeit auch ohne Einsätze. Er ist nämlich als Tormanntrainer im Einsatz. „Das ist sehr gut. Er ist damit einerseits weiterhin sehr nah bei der Mannschaft, aber andererseits auch ein Grund dafür, dass Marcel Rauch derzeit so gut drauf ist“, schildert Schrenk.