Positive Starts in die Vorbereitung

Für die Waldviertler Landesligisten Schrems, Zwettl und Waidhofen standen am Wochenende die ersten Vorbereitungsspiele auf dem Programm - und das Waldviertel-Trio legte dabei gleich einen soliden Start hin.

Der ASV Schrems hat dabei schon bald drei Wochen Training in den Knochen. In Vorbereitung auf das Jubiläumsspiel gegen die Wiener Austria am 1. Juli wurde ja schon locker trainiert. So richtig los ging es aus sportlicher Sicht aber erst danach. Mit dem Test-Derby gegen den SC Gmünd stand am Freitag nun auch der erste Gradmesser auf dem Programm. Trotz etlicher Ausfälle, die meisten noch urlaubsbedingt, fuhren die Granitstädter in Gmünd einen ungefährdeten 3:1-Sieg ein.

Neuzugang Milan Jurdik steuerte zwei Treffer bei, auch Manuel Zillinger zeigte sich in guter Form. „Wir haben zum ersten Mal in dieser Formation zusammengespielt, daher gab es noch Abstimmungsprobleme. Aber für das erste Spiel hat das schon gut gepasst“, meinte der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Ein bissl einspielen noch, dann sind wir gut unterwegs.“

Zuschauen mussten neben einigen Urlaubern auch Kiril Ognyanov, der zwar schon wieder trainiert, aber noch geschont wurde, und Fabian Steindl, der nach seinem Kahnbeinbruch gerade erst den Gips losgeworden ist. Ebenfalls an einem Kahnbeinbruch laborierte im Frühjahr Torhüter Alexander Ruso, stand gegen Gmünd aber schon wieder zwischen den Pfosten. „Im Spiel hätte man nichts gemerkt, war er der Alte“, sagt Zimmel. „Er spürt das Handgelenk schon noch, aber hat keine Probleme mehr.“

Auch der SC Zwettl merkt noch die Urlaubszeit, trat gegen Sierndorf (2. Landesliga Ost) noch nicht in Best-Besetzung an. Das Spiel gestaltete sich ziemlich ausgeglichen. „Auf beiden Seiten haben Spieler gefehlt, das hat man gemerkt. Es war aber ein cooler Test gegen einen starken Gegner“, resümierte SCZ-Coach Günter Schrenk. Neo-Stürmer Marek Szotkowski trug sich erstmals in die Schützenliste ein. Den 2:1-Siegtreffer steuerte der aufstrebende Youngster Nico Dornhackl bei. „Das war eine Top-Aktion, die von einem schönen Tor gekrönt wurde“, so Schrenk.

Während sich Schrems am kommenden Wochenende auf das Braustädteturnier in Groß Gerungs konzentriert, spielt der SCZ schon am Freitag einen Test gegen Waldhausen, um die vielen rekovaleszenten Spieler gut zurückführen zu können.

Sein erstes Vorbereitungsspiel absolvierte auch der SV Waidhofen gegen Dobersberg. Der Gebietsliga-Aufsteiger wurde standesgemäß 5:2 besiegt. Die Ausfallsliste ist aber auch bei den Thayastädtern weiterhin lange: Innenverteidiger-Stütze Wolfgang Mühlberger musste die ersten Trainingseinheiten wieder abbrechen. Auch Fabian Eichler ist nach einem Jahr Verletzungspause noch nicht voll belastbar.

Gegen Dobersberg fehlten außerdem Patrik Ruzicka sowie Sturm-Neuerwerbung Antonin Plichta, der noch urlaubt. Dazu kam Spielmacher Andreas Ringswirth nur 25 Minuten zum Einsatz. Anstelle des neuen Einserkeepers Marco Altschach hütete U16-Keeper Adrian Hell das Tor. „Für das erste Testspiel war das ziemlich gut“, lobte Trainer Edgar Eichler seine Truppe. „Wir haben defensiv praktisch nichts zugelassen.“ Am Wochenende ist Waidhofen spielfrei. Da findet das „SVW Balls & Beats“ im Birkenstadion statt.