Schrems setzt im Kader auf Konstanz: „Team hat sich bewährt“

Mit dem nun auch rechnerisch gesicherten Klassenerhalt in der Tasche, gilt beim ASV Schrems der Blick schon zu einem Teil der nächsten Saison. Die Planungen haben bereits begonnen, berichtet der Sportliche Leiter Herbert Zimmel, kündigt aber auch an, nur wenig an der Mannschaft verändern zu wollen.

„Die ist gut, hat sich bewährt. Da gibt es nur wenig Anlass, Dinge zu verändern“, sagt Zimmel. Ein Großteil der einheimischen Spieler habe bereits verlängert. „Das freut mich sehr! Bei einigen müssen wir noch klären, wie es mit der Schule oder dem Studium vereinbaren lässt.“

In puncto auswärtiger Spieler ließ sich Zimmel kaum etwas entlocken. Dass man mit Kiril Ognyanov, Patrick Krammer (Top-Torschütze) und Deniz Saritas glücklich ist, ließ sich aber schon während der vergangenen Wochen zwischen den Zeilen lesen. Auch diesmal lobte Zimmel angesichts der schnellen Comebacks von Ogynanov und Krammer den Charakter der beiden: „Sie haben sich da wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das war wichtig.“