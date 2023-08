Schrems startete gut in die Heimwochen

Es gibt einfachere Spiele zum Saisonstart, als sie der ASV Schrems heuer zugelost bekommen hat. Erst Langenrohr, dann Gloggnitz, Scheiblingkirchen und Ortmann. „Irgendwann musst du eh gegen jeden ran“, nahm es der Sportliche Leiter Herbert Zimmel vor dem Start pragmatisch und legte nach: „Wir sind gut drauf!“ Das bestätigten die Granitstädter in den ersten beiden Spielen voll und ganz.

Am Dienstagabend lieferte sich der ASV einen Hochkaräter gegen den SV Gloggnitz, der in der Vorsaison im Titelrennen mitgemischt hat, der letztlich mit einem gerechten 2:2 endete. Davor stand eine spielerisch hitzige Schlussphase, in der das Pendel noch in beide Richtungen ausschlagen hätte können, beide Teams Hochkaräter vorfanden. In der ersten Hälfte hatte Schrems noch die Nase vorne, war durch Neo-Stürmer Milan Jurdik verdient in Führung gegangen. Knapp vor der Pause stand er bei seinem zweiten Treffer im Abseits. Nach dem Seitenwechsel drückte Gloggnitz mehr, drehte die Partie binnen weniger Minuten, ehe Kevin Haider per Kopf nach einem Eckball ausglich und die Schlussphase einläutete.

Hier gibt's alle Tore vom Spiel Schrems - Gloggnitz:

Also ein gelungener Heimauftakt. Noch besser lief aus Ergebnissicht aber gleich der Saisonstart gegen die heimstarken Langenrohrer, die die Schremser am Freitag 3:1 besiegten. „Ein richtig starker Auftritt. Ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, dass wir voll da sind, hatte ein gutes Gefühl. Das haben wir dann im Spiel bestätigt“, freute sich Zimmel. „Wir sind defensiv super gestanden, haben aus dem Spiel kaum etwas zugelassen. Der Trainer hatte die Burschen richtig gut einstellt. Der Sieg zum Auftakt war sehr wichtig.“

Denn die kommenden Wochen mit drei Heimspielen in Serie werden herausfordernd. Der Auftakt in die Heimserie glückte mit dem 2:2 gegen Gloggnitz gut. Jetzt kommen noch zwei Vereine aus dem Süden Niederösterreichs nach Schrems. Der nächste ist am Samstag der USV Scheiblingkirchen, der vor zwei Jahren die Landesliga dominiert hat, in der Vorsaison in der Regionalliga Ost aber nicht viel zu melden hatte. Der Start verlief gemischt: Die erste Partie ging gegen die mit einigen Profis verstärkten SKN Juniors 0:1 verloren, am Dienstag aber überrollte der Absteiger Langenrohr mit 4:0.

„Eine Top-Mannschaft, die in dem Jahr in der Regionalliga weiter gereift ist“, meint Zimmel. „Wir gehen von Spiel zu Spiel, finden überall unsere Angreifpunkte.“ Richard Windisch, der wegen Leistenproblemen gegen Gloggnitz nach einer Stunde raus musste, sollte bis Samstag wieder fit werden.