Schrems weiter mit Weißer Weste

Kurzzeitig fühlten sich die Schremser nach dem Heimsieg gegen Ortmann am Freitag zum ersten Mal seit vielen Jahren in der Landesliga wie die Tabellenführer. Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne Wiener Neustadt gemacht. Einerseits wurde die Partie in Korneuburg eine halbe Stunde später angepfiffen, andererseits drehte der Absteiger in der Schlussphase den 0:1-Rückstand beim Aufsteiger noch in einen 2:1-Sieg um. Damit blieben die Wiener Neustädter auf Platz eins, der ASV Schrems muss mit Rang zwei vorlieb nehmen. Was die Stimmung aber nicht trübte.

Sektionsobmann Claus Tampier meinte in der Nachbesprechung am Freitag: „Dann sind wir halt Zweiter, das ist für uns auch super!“ Die Tabelle derzeit nach vier Runden ohnehin nur eine Momentaufnahme. Aber dennoch ein Beleg für den guten Schremser Saisonstart mit drei Siegen und einem Unentschieden. Manche Konkurrenten zählen die Granitstädter jetzt schon zu den Titelanwärtern. Für den Verein selbst ist das jedoch kein Thema, das verdeutlichte Tampier am Freitag nochmals.

Mit umgemodelter Offensive nach Kilb

Die guten Leistungen entfachen in Schrems jedenfalls nach und nach eine Euphorie - auch in der Mannschaft, die derzeit von Spiel zu Spiel noch ein Schäuferl drauflegen zu scheint. Der spielerisch und kämpferisch starken SG Ortmann/Oed-Waldegg ließ der ASV am Freitag kaum eine Chance, war klar überlegen. „Eine Top-Partie von beiden Seiten, aber wir waren klar besser, haben verdient gewonnen“, freut sich der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. Auch Trainer Andreas Gutlederer pflichtet bei: „Eine schnelle Partie, wir haben wenig zugelassen, waren offensiv sehr drängend.“

Also eigentlich ideale Voraussetzungen für das anstehende Auswärtsspiel gegen die SCU Kilb, das erste seit drei Wochen. Ein Wermutstropfen ist jedoch die Sperre von Marvin Bio - nach der gelb-roten Karte gegen Ortmann für sicher ein Spiel, vielleicht sogar mehr (siehe hier). Er sorgte in der Offensive bislang gemeinsam mit Milan Jurdik und den in Top-Form agierenden Flügelspielern Florian Weixelbraun und Andreas Fuger für Furore. „Wir müssen uns für Freitag etwas überlegen, werden umstellen müssen“, sagt Gutlederer. Bio werde dem ASV abgehen, meint auch Zimmel: „Aber dann spielt eben jemanderer. Wir haben gute Ersatzleute.“ Etwa Lukas Zeiler.

Die Kilber warten noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison, Zimmel sieht die Partie deshalb aber nicht als „gmaahde Wiesn“, er warnt vor dem Gegner: „Ja, sie haben noch nix gewonnen, aber drei Remis, auch gegen starke Gegner. Sie sind eine kämpferische Truppe.“ Nachsatz: „Aber wir wollen unbedingt etwas mitnehmen.“