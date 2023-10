Schremser Finale wurde verschoben

„Wer weiß, wofür die Pause gut war. So hatte die Mannschaft Gelegenheit, die Akkus noch einmal aufzuladen, um in den letzten drei Runden noch einmal neu angreifen zu können“, nahm der Schremser Sportchef Herbert Zimmel die Spielabsage in Kottingbrunn locker. Gegen das Wetter ist man ohnehin machtlos. Starke Regenfälle sorgten schon am frühen Freitag-Vormittag für die Absage der Reserven-Partie, zu mittag war der Spieltag auch die Kampfmannschaften passé. Um zumindest einigermaßen im Rhythmus zu bleiben, schob der ASV ein Training ein. Das große Herbstfinale gegen Korneuburg in zwei Wochen wird durch die Absage aber ein bisschen weniger brisant.

Denn das Spiel in Kottingbrunn wird voraussichtlich erst nach der Herbstsaison nachgetragen. „Unter der Woche ging es nicht, weil beiden Vereinen zuviele Spieler gefehlt hätten“, erklärt Herbert Zimmel. „Also werden wir das Spiel wahrscheinlich hinten anhängen.“ Ein genauer Termin soll im Lauf der Woche fixiert werden, es dürfte aber auf den 18. November hinauslaufen.

Das bringt die spannende Situation mit sich, dass der Herbstmeister womöglich auch nach dem Gipfeltreffen zwischen Schrems und Korneuburg in der eigentlich geplanten letzten Runde noch nicht feststehen könnte. Wenn nämlich beide Teams in den nächsten beiden Runden im Gleichschritt weitermarschieren, sich also auch im direkten Duell die Punkte teilen, dann würde die endgültige Entscheidung auf das Nachtragsspiel zwischen dem ASV und Kottingbrunn fallen.

So weit voraus will Zimmel noch nicht denken: „Die Liga ist so eng beisammen, da kann noch einiges passieren. Auf einmal ist jetzt Ortmann auch dabei!“ Die Stifter-Elf gewann in Waidhofen 4:0, zog mit den unfreiwillig spielfreien Schremsern an Punkten gleich. Auch Gloggnitz und Zwettl sehen nach dieser Runde den ASV am Horizont. Dass einer der beiden noch vorbeiziehen könnte, dafür müsste aber schon sehr viel zusammenspielen, dürfte allein Schrems in den letzten drei Spielen nur mehr zwei Punkte machen.

Gleich drei soll es am Freitag beim letzten Heimspiel des Jahres geben. Dabei kommt's zum Bier/Wein-Derby mit dem SC Retz. „Unsere Heimbilanz ist gut, wir wollen natürlich weiter punkten“, sagt Zimmel, warnt aber vor dem Gegner: „Retz ist sicher eines der Top-Teams der Liga, hat auch einen großen Kader.“