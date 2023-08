Schwieriger Start für Schrems

Der Regen vom Wochenende wirbelte bei vielen Waldviertler Klubs das Abschlussprogramm noch einmal ordentlich durcheinander. Während einige sogar auf die Generalprobe verzichten mussten, konnte der ASV Schrems sein letztes Spiel vor dem Saisonstart gegen Schweiggers doch noch durchziehen. Nachdem der Platz des Gegners am Montag noch immer unbespielbar war, sorgten die Teams letztlich dafür, dass am Sportplatz in Langschwarza, den seit einigen Monaten der ASV-Nachwuchs nutzt, wieder einmal zwei Erwachsenenteams gegeneinander antraten.

Der Test wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Schremser, die gegen den Neo-Gebietsligisten mit der ersten Garnitur knapp vor der Pause durch Marvin Bio in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel fixierten Florian Weixelbraun, Clemens Seidl, Kiril Ognyanov und Milan Jurdik einen trockenen 5:0-Sieg, holte sich noch Selbstvertrauen für den Saisonstart.

„Mit einem guten Start ist viel möglich“

Für diesen sieht der Sportliche Leiter Herbert Zimmel den ASV gut gewappnet: „Die Vorbereitung war gut, die Trainingsbeteiligung top, die Stimmung ist super. Und die Spiele haben auch gepasst, bis auf die zweite Hälfte gegen Herzogenburg.“

Somit ist alles angerichtet für den Saisonstart am Freitag. Es steht der schwere Gang zu den heimstarken Langenrohrern bevor, am Dienstag darauf kommt der SV Gloggnitz, gegen den der ASV in der Vorsaison zweimal auf verlorenem Posten stand, nach Schrems. „Ich hadere etwas mit der Auslosung“, sagt Zimmel. „Danach haben wir ja gleich die schweren Heimspiele gegen Scheiblingkirchen und Ortmann. Aber irgendwann musst du eh gegen jeden spielen. Und wir sind gut drauf! Mit einem guten Start in Langenrohr wäre viel möglich, auch wenn gegen Gloggnitz die Trauben natürlich hoch hängen.“