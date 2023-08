SCZ-Coach Schrenk: „Wir sind jetzt schwieriger auszurechnen“

NÖN: Wenn man sich die Absagenliste der Spiele im Waldviertel anschaut, war die Entscheidung, auch das letzte Testspiel nicht am Edelhof auszutragen, wohl richtig. Aus sportlicher Sicht gab's ein 2:2 gegen einen Wiener Stadtligisten. Was bedeutet das?

Günter Schrenk: Naja, ob die Entscheidung richtig war, lasse ich einmal dahingestellt. Wir haben nämlich auf Kunstrasen gespielt... Der Regen in Wien war eigentlich überschaubar. Dinamo Helfort hat uns auch im Vorhinein nicht informiert, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Also hatte auch keiner von uns das passende Schuhwerk mit. Der Kunstrasen war zudem älter und hart. Unter diesen Gesichtspunkten bin ich froh, wie es dann gelaufen ist. Kein Spieler hat sich anmerken lassen, wie sehr ihm die Situation auf den Nerv geht. Die Burschen haben sich richtig ins Zeug gehaut. Das Ergebnis ist gut, zumal wir schon 0:2 hinten waren und in der Vorsaison nach Rückständen nur selten gepunktet haben. Die Mannschaft hat sich nicht unterkriegen lassen, in der zweiten Hälfte eine gute Leistung gezeigt. Wir waren giftig gegen den Ball, zielstrebig zum Tor. Wir waren sehr spritzig, konnten auch viermal wechseln, wodurch zusätzlicher Schwung reingekommen ist. Die erste Hälfte war weniger gut, wobei wir uns da erst an den Kunstrasen gewöhnen mussten.

Der SCZ hat diesmal die Vorbereitung sehr kurz gehalten, ist noch nicht einmal ein Monat im Training. Hat sich das ausgezahlt? Wie lief die Vorbereitung?

Schrenk: Wir hatten vier Spiele, davon zwei Siege und zwei Unentschieden - allerdings teils auch gegen unterklassige Gegner. Die Vorbereitung war nicht überdrüber, aber auch nicht schlecht. Die kurze Vorbereitung hat sich jedenfalls ausgezahlt. Die Spieler haben ja schon vor dem Start der Mannschaftstrainings einige Einheiten absolviert. Die Spieler sind durch die längere Pause sehr frisch, sehr lernwillig. Wir haben in der Grundordnung neue Varianten probiert, auch etwa mit einer Doppelspitze. Das hat trotz der kurzen Zeit sehr gut funktioniert. Wir sind weniger ausrechenbar geworden. Generell wird die Findungsphase aber noch die ersten paar Runden anhalten. Wir wollen intensiven Fußball spielen, dafür braucht es intensives Training, das werden wir auch in der Saison so weiterziehen. Nicht ganz ideal ist, dass die neuformierte Abwehr noch nicht häufig gemeinsam gespielt hat, weil Marco Budic noch immer die Hüftprellung vom Autounfall zu schaffen macht. Er konnte in Wien wieder nur eine Halbzeit spielen - da war der harte Untergrund Gift.

Die Landesliga startet wieder mit einer Doppelrunde. Am Freitag geht's zur SG Rohrbach/St. Veit, am Dienstag kommen die SKN Juniors nach Zwettl. Was nehmt ihr euch vor? Was ist drin?

Schrenk: Wir nehmen uns immer das Maximum vor. Wir gehen in jedes Spiel auf Sieg rein. Rohrbach hatte einen ziemlichen Umbruch, hat jetzt noch mehr Spieler aus der Region, eine junge Mannschaft - vergleichbar mit uns. Sie haben Top-Spieler bekommen, teils auf Regionalliga-Niveau. Es wird ein schnelles Spiel werden, auf Augenhöhe. Rohrbach wird nicht wie im Frühjahr den Bus vor dem Tor parken, sondern die Qualitäten in der Offensive ausspielen. Die Juniors haben wir schon wieder an einem Feiertag, was ein ordentlicher Nachteil für uns sein kann. Da brauchen sie auf keine Profis Rücksicht nehmen, sondern können aus dem Vollen schöpfen. Das macht sie noch unberechenbarer, als sie ohnehin schon sind. Vorige Saison waren sie gut im Ballbesitz, hatten aber im letzten Drittel Probleme. Nur haben sie fast die ganze Mannschaft ausgetauscht, also lassen sich da schwer Schlüsse ziehen.

Die Vorsaison war die erfolgreichste seit dem Umzug auf die Sportanlage Edelhof. Diese zu toppen wird angesichts der Umstrukturierungen im Kader eher nicht möglich sein. Was ist das Saisonziel?

Schrenk: Die Vorsaison zu bestätigen wird schwierig. Ich habe immer ein quantitatives und ein qualitatives Saisonziel. Das qualitative ist, unseren Fußball zu zeigen, bei dem auch meine Handschrift erkennbar ist - also dominant im eigenen Ballbesitz, sehr aktiv in allen Spielsituationen, Pressing. Das sollte besser funktionieren als im Frühjahr. Aus quantitativer Sicht wird es schwierig, den vierten Platz zu bestätigen. Aber sag niemals nie! Mit so einer jungen Mannschaft kann es schnell gehen - die kann sich in einen Lauf spielen. Es kann aber auch einmal in die andere Richtung gehen. Da gibt es einfach Schwankungen. Wenn am Ende ein Platz zwischen fünf und acht rausschaut, wäre ich zufrieden. Was ich aber schon schaffen möchte, ist, bestes Waldviertler Team zu bleiben.