Spratzern und der Lucky-Punch

Big Points im Abstiegskampf! Spratzern feierte einen spektakulären Heimsieg gegen Waidhofen.

„Ein Lob an die Mannschaft. Wir sind auf Kurs“, so Coach Goran Zvijerac, dessen Team weiter im Aufwind ist. 14 Punkte aus den letzten sechs Spielen. Sieg in Unterzahl, Goldtor in der Nachspielzeit. Mario Gronister glänzte mit dem entscheidenden Treffer und anschließendem Torjubel mit Vorwärts- und Rückwärtssalto. „Perfekt“, gab es auch von seinem Trainer Höchstnoten. Und Lob: „Mario hat es sich verdient, er hat einen schweren Stand. Ich freue mich für ihn.“ Gronister hat derzeit keinen Platz in der Startformation, genauso wie Lukas Mitterwachauer, der das Tor mustergültig vorbereitet hat. „Er ist ein richtiger Joker“, war Zvijerac zufrieden. Zvijerac: „Ich habe gepokert“

Das kann der Trainer aber auch über seine eigene Leistung sein. Seine offensiven Wechsel trotz Unterzahl zahlten sich aus. „Ich habe gepokert, wollte drei Offensive im Spiel haben.“ So blieben Jankovic und Terziu lange „drauf“, nach einer Stunde kam auch noch Kanteh für Temper. Die diskutable Rote Karte verhinderte den Dreier nicht. „Wie oft bin ich zu spät gekommen? Da hast du Pech gehabt“, so Zvijerac. Olgun spielte lupenrein den Ball, traf danach den Gegner und musste wegen gefährlichen Spiels „runter“.

Zvijerac auf des Kaisers Spuren

Der Sechser fehlt nun in Ardagger, seines Zeichen Titelanwärter. „Schauen wir mal“, so Zvijerac frei nach „Kaiser“ Franz Beckenbauer. „Sie sind haushoher Favorit. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben nichts zu verlieren.“ Beim Hinspiel holte der ASV einen Punkt.

Ardagger haben die SKN Juniors schon hinter sich. Mit einem Teilerfolg in Form eines torlosen Remis. „Gegen den Ersten ein 0:0 ist in unserer Situation in Ordnung“, sagt Coach Philipp Steiner. „Die Leistung war in Ordnung.“

Sightseeing einmal anders

Im Finish war sein Team dem Sieg sogar deutlich näher. Ausgetragen wurde die Partie einmal mehr nicht in Stattersdorf, sondern im Sportzentrum. „Wir sind es gewohnt, dass wir keine richtige Heimstätte haben. Optimal ist es nicht, aber für uns ist das kein großes Thema“, haben die Juniors ohnehin nirgends einen richtigen Heimvorteil mit Fans. So lernt der Burgenländer Steiner zumindest Niederösterreich kennen … „Vielleicht ist es wegen mir, damit ich mir alles anschauen kann“, schmunzelt der Trainer.

Am Freitag geht es für den SKN nach Kilb. Es gilt Revanche zu nehmen für die 1:2-Heimpleite im Herbst. Damit würde St. Pölten nicht nur sich selbst im Abstiegskampf helfen, sondern auch Spratzern.