Startschuss mit engem Titelrennen und neuem Bewerb

16 Teams auf den Spuren der SG Ardagger/Viehdorf: Wer folgt dem Meister des Vorjahres? Die Antwort kann's nur am Platz geben. Das PR-Vorspiel erfolgte am Mittwoch im Hauptquartier von Ligasponsor 11teamsports. „Das ist ein weiterer Schritt, um unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern“, freut sich Robert Knollmüller, Leiter des Kommunikationsreferats beim NÖ-Fußballverband.

Ein neuer Cup als Sommer-Highlight

Der NÖFV nützte die Gelegenheit, um ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften. Denn ab Sommer wird's einen weiteren Bewerb geben - den NÖFV-Supercup, den sich der Meister der 1. Landesliga und des Admiral NÖ Meistercups ausspielen werden. „Der Supercup soll ein Highlight in der Vorbereitung werden und wird, soviel können wir verraten, auch finanziell attraktiv sein“, erklärt NÖFV-Präsident Hans Gartner.

Geheimnis gelüftet: Hans Gartner und Robert Knollmüller mit der NÖFV-Supercup-Trophäe. Foto: Wolfgang Wallner

Denn für den neuen Bewerb wird's nicht nur einen feschen Pokal geben, sondern auch einen Namenssponsor. Das Heimrecht wird per Los bestimmt, als Termin ist Mitte Juli angedacht - endgültig fixiert werden soll dies in der Winterpause.

Ein halbes Dutzend Titelanwärter

Vorerst noch alles Zukunftsmusik: Denn jetzt fiebern alle dem Saisonauftakt in der höchsten NÖ-Spielklasse entgegen. Der Kreis der Titelanwärter ist so groß wie schon lange nicht. „Den Vizemeister muss man natürlich oben auf der Rechnung haben, auch wenn wir alle wissen, wie viel für einen Titel zusammenpassen muss“, sagt Gartner.

Ristic sieht harte Konkurrenz

„Nach dem Abschneiden in der vergangenen Saison ist der Titel natürlich ein Thema“, nimmt Zeljko Ristic, Coach des Vorjahreszweiten Kottingbrunn, verbal den Ball auf. „Doch dafür müsssen alle fit sein.“ Wer die schärfsten Konkurrenten sein werden? „Retz hat sich gut verstärkt, Gloggnitz, Langenrohr mit dem besten Umschaltspiel der Liga, Wr. Neustadt, Korneuburg - fünf, sechs Teams werden oben mitspielen.“

Aufsteiger im Fokus

Oben mitspielen: Das trauen viele auch Aufsteiger Korneuburg zu. „Wir nehmen uns Gloggnitz zum Vorbild, möchten auf jeden Fall unter die Top Acht“, will Trainer Gerald Schalkhammer von einem Durchmarsch nichts wissen. In der Sommertransferperiode habe man drei Fliegen mit einer Klatsche erledigt: „Kosten senkt, die Mannschaft verjüngen und die Qualität halten.“

Als große Unbekannte gilt der zweite Liga-Neuling, „West“-Meister UFC St. Peter, der sich in einem Herzschlagfinish gegen Ybbs durchsetzen konnte. „Den Titel haben wir schon richtig gefeiert“, schmunzelt Kapitän Julian Schattleitner. In der neuen Spielklasse möchte man sich Richtung Mittelfeld orientieren - vor allem aber „mit dem Abstieg möglichst wenig zu tun haben“.

Des Meisters unfreiwilliges Landesliga-Comeback

Mit Scheiblingkirchen, dem überlegenen Landesligameister 2022, und dem SC Wiener Neustadt heizen allerdings auch zwei namhafte Regionalliga-Absteiger den Konkurrenzkampf in der NÖ-Eliteliga an. „Die Spielklasse ist noch attraktiver geworden“, ist Landesliga-Obmann Franz Ambichl überzeugt. Was auch Sponsor Dietmar Wieser (11teamsports) freut: „Fußball ist meine Leidenschaft - privat wie auch beruflich.“

Rohrbachs sportlicher Leiter Hannes Loidolt eloquent vorm nön.tv-Mikro. Foto: Wolfgang Wallner

Um die 1. Landesliga mehr ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, wird die Kooperation mit RS Digital weiter intensiviert. Und vor den Kameras und Mikros der Medienvertreter standen Trainer und Spieler der Landesligaklubs Rede und Antwort.