SVW-Coach: „Ich bin überzeugt, wir können überraschen!“

NÖN: Gegen Ihren Ex-Klub Amaliendorf holte sich der SV Waidhofen zum Abschluss der Vorbereitung eine gewaltige Portion Selbstvertrauen. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem 8:1-Sieg?

Edgar Eichler: Am Dienstag davor waren wir ja auch Wienerberg (Wiener Stadtliga; Anm.), wo wir 2:1 gewonnen haben. Jetzt das 8:1 gegen Amaliendorf. Das stimmt mich schon sehr zuversichtlich. Natürlich, Amaliendorf hatte einige Ausfälle, aber acht Tore musst du trotzdem einmal machen. Wir haben gut gespielt, solide verteidigt, nichts anbrennen lassen. Wir haben auch noch einige Chancen liegen gelassen. Schade ist, dass ich Andi Ringswirth, der gerade gut in Form gekommen wäre, wegen einer Knöchelblessur wieder rausnehmen musste. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Wolfgang Mühlberger kommt immer besser in Form, Patrik Ruzicka war erstmals wieder im Einsatz. Robin Spielhofer zeigt auf. Das schaut gut aus.

Wie würden Sie generell die Vorbereitung einschätzen? Bis auf das Spiel gegen Gföhl (1:5; Anm.) gab es in den Tests nur Siege.

Eichler: Die Verletzungen haben teils länger gedauert als gedacht, wegen Urlauben sind auch immer wieder Leute ausgefallen. Aber das ist eben so, müssen wir akzeptieren. Mir taugt, dass die Mannschaft einen richtigen Kick bekommen hat. Sie verwaltet sich immer besser. Das ist die Quintessenz aus dem Ganzen: dass es nicht nur ums Training und ums Rennen geht, sondern dass sich die Mannschaft in sich weiterentwickelt, jeder kämpft, jeder rackert und arbeitet.

Die Verletztenliste wurde zum Ende der Vorbereitung hin immer kürzer, gegen Amaliendorf konnte auch Patrik Ruzicka schon spielen. Wie bereit ist der SVW für den Start?

Eichler: Wir sind da! Je nachdem, ob Ringswirth kann oder nicht, wird es natürlich einen Unterschied machen. Aber eine Verletztenliste wirst du während der Saison auch immer haben.

Zum Auftakt geht's gleich gegen zwei Liga-Neulinge. Aufsteiger St. Peter/Au war ja nicht lange weg, Absteiger Wiener Neustadt hingegen schon, wird eher eine Unbekannte sein, oder? Was nehmt ihr euch für den Start vor?

Eichler: Wir wollen anschreiben, was im Idealfall heißt: Gewinnen! Wir wollen uns nicht verstecken, offensiv Torraumszenen kreieren und Tore machen. St. Peter kenne ich auch aus meiner Zeit bei Amaliendorf in der 2. Landesliga. Sie hatten zwar einige Transfers, aber so grundlegend wurde die Mannschaft nicht verändert. In der Vorbereitung hatten sie dieselben Probleme wie wir, mit Urlaubern und Verletzungen. Ich schätze, sie werden in puncto Spielstärke in unserer Liga sein. Wir wollen gewinnen, haben zuhause ja auch eine Serie zu verteidigen, haben im Frühjahr kein Heimspiel verloren. Es wird auch wichtig sein, dass wir am Freitag Selbstvertrauen tanken können. Das werden wir gegen Wiener Neustadt brauchen. Sie hatten eine Menge Transfers, weshalb das Getriebe vielleicht noch nicht ganz so geschmeidig läuft. Aber eine Herausforderung wird es auf jeden Fall.

Was sind die Ziele für die Saison? Die Lebensrealität wird vermutlich eher Abstiegskampf heißen.

Eichler: Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wenn alle fit bleiben, können wir auch überraschen, davon bin ich überzeugt. Wir haben gute Leute. Der neue Stürmer Antonin Plichta hat sich sehr stark präsentiert, Ruzicka ist noch gar nicht zu hundert Prozent fit. Generell ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, der Kapitän geht derzeit in seiner Rolle richtig auf. Wir werden uns auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn's staubt, wenn's einmal schwierig wird. So gefestigt ist die Mannschaft, den Kampf anzunehmen. Das haben wir auch schon mehrfach bewiesen.