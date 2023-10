Klar verteilte Rollen vor dem dritten Waldviertel-Derby

Die Rollen vor dem Waldviertel-Derby sind klar verteilt. So klar, wie zwischen dem ASV Schrems und dem SV Waidhofen wohl noch nie zuvor. Auf der einen Seite die Schremser, die zwar nach der 0:1-Niederlage in Rohrbach Platz eins räumen mussten, aber in der Tabelle nur einen Zähler hinter Korneuburg auf Rang zwei liegen. Auf der anderen Seite die Waidhofner, bei denen seit Saisonstart so ziemlich alles schief gegangen ist, was schiefgehen kann. Elf Spiele, zehn Niederlagen, nur ein Sieg. Und der gelang mit 3:0 ausgerechnet beim Derby in Zwettl in der dritten Runde, wo mit der Verletzung von Legionär Antonin Plichta das Unglück quasi seinen Lauf nahm.

Genau daran erinnert Herbert Zimmel. Der Sportliche Leiter der Schremser traut dem Frieden nicht ganz: „Waidhofen ist kämpferisch sicher top. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, aber das werden wir auch nicht.“ Dass alles andere als der Sieg eine Überraschung wäre, ist ihm aber auch bewusst: „Wir wollen natürlich gewinnen, werden alles daran setzen, Waidhofen nicht die Mittel zu geben, nach Zwettl auch uns zu schlagen. Für uns geht es auch darum, wieder in die Spur zu finden.“

Beste Offensive gegen schlechteste Defensive

Denn ausgerechnet vor dem einzigen Heim-Derby der Herbstsaison musste Schrems gegen die SG Rohrbach/St. Veit die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Ein Konter in der Nachspielzeit besiegelte die 0:1-Niederlage. „Es ist natürlich ärgerlich, wenn du das Tor so spät kassierst“, sagt Zimmel. Davor neutralisierten sich die Teams weitgehend. Bei Schrems fehlte Marvin Bio wegen einer Verkühlung, weshalb die Offensive umgemodelt werden musste. Lukas Zeiler rückte in die Startelf, spielte aber am Flügel, Milan Jurdik war Solo-Spitze.

Das Waldviertel-Derby wird auch zum Duell der besten Offensive der Liga (27 Tore) mit der schlechtesten Landesliga-Defensive (33 Gegentreffer) - und Offensive (7). Seit 457 Minuten trafen die Waidhofner nicht mehr ins gegnerische Tor – der letzte Treffer gelang Vincent Hassel am 9. September bei der 1:2-Niederlage in Scheiblingkirchen. 0:18 lautet das Waidhofner Torverhältnis aus den vergangenen fünf Runden.

Lage in Waidhofen bleibt angespannt

Auch die personelle Situation bleibt angespannt – aus dem umfangreichen Verletzten-Lazarett meldet sich vorerst niemand zurück. Dafür steht Fabian Newald wieder zur Verfügung, soll den Part als Sechser einnehmen, sodass der Ex-Schremser Andreas Ringswirth wieder offensiver agieren kann. Dazu kommt jetzt die Komponente Trainerwechsel, nach dem am Montag Edgar Eichler für Andreas Neuwirth Platz machen musste. Dennoch ist für SVW-Obmann Andreas Hanisch klar: „Wir brauchen uns nichts vormachen. Schrems ist klarer Favorit, wir klarer Außenseiter. Ich hab' sogar schon von Wetten gehört, ob uns Schrems mehr Tore schießt als den SKN Juniors...“ Diese Partie gewannen die Schremser 7:0.

SV Waidhofen Trainerwechsel bei Waidhofen

Seit dem Wiederaufstieg der Schremser 2019 gab es drei Unentschieden und zwei ASV-Siege. Die Waidhofner warten bereits 13 Jahre auf einen Sieg gegen Schrems. Am 27. August 2010 gewannen sie am Weg zum Titel in der 2. Landesliga West vor 1.000 Zuschauern 4:2.