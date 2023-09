Verpatzte Premiere für die Jungwölfe

Zwei Nackenschläge setzte es für die SKN Juniors bei der 1:3-Heimniederlage gegen Kottingbrunn. Es war einer zu viel ...

Schon in Minute 37 musste Valdrin Mena nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-rot vom Feld. Dennoch gelang den Jungwölfen bei ihrer Heimspielpremiere, nach vier Auswärtspartien zum Auftakt, der Führungstreffer. Abwehrspieler Laurenz Fahrnberger, der aus Kilb kam, traf per Kopf. Nur vier Minuten später kassierte der SKN aber den Ausgleich. „Wenn es vielleicht zehn Minuten später gewesen wäre, wäre ein Unentschieden noch möglich gewesen“, sah Coach Philipp Steiner im schnellen Ausgleich eine Schlüsselszene. Denn der Glaube der Jungwölfe an zählbarem Punktezuwachs schwand, ebenso die Kräfte zu zehnt. Steiner: „Am Schluss ist uns das Gas ausgegangen.“ Der Titelmitfavorit, mit nur einem Punkt in den ersten vier Spielen gestartet, drehte durch Ex-Wolf Michael Drga (Tor und Assist) schließlich die Partie komplett und stellte auf 3:1.

Mit Pirmin Strasser war nur ein Spieler aus dem Profikader mit von der Partie. Der Keeper wirkte aber auch nur 21 Minuten mit. Dann war aufgrund einer Wadenverletzung Schluss. Neuzugang Daniel Lengauer musste schon zuvor krankheitsbedingt passen. Somit schleppten sich die Juniors mit einem jungen, dünnen Kader durch die Partie gegen die hoch gehandelten Kottingbrunner. Der junge Marvin Schimany kam zu seinem Debüt.

Lichtblicke stellten St. Pöltens Angreifer da. Allen voran Alvi Bazaliev. Steiner: „Die Stürmer haben es brav gemacht. Bazaliev war richtig gut, hat Bälle gehalten und gut gearbeitet.“ Das ist auch in Retz nötig. In der letzten Saison gab es auswärts einen Punkt, zuhause eine Niederlage. „Wir haben Chancen etwas mitzunehmen“, blickt Steiner voraus.