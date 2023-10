Volle Kapelle bei Juniors: Profis spielen erste Geige

Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Nach zwei Niederlagen gelang den SKN Juniors im dritten Anlauf auf heimischer Anlage endlich der erste volle Erfolg.

Und der hatte es in sich. Denn St. Pölten gab gegen Langenrohr von Beginn an Vollgas. Und würde früh belohnt. Schon nach 124 Sekunden zappelte der Ball im Netz der Gäste. Dabei war die Mannschaft auch personell gegenüber der 1:2-Niederlage in Gloggnitz nicht wiederzuerkennen. Gleich acht Spieler rückten neu in die Startformation. Neben Kapitän Lovrinovic sieben Akteure aus dem Profikader. Lediglich Fahrnberger, Sturm und Lengauer behielten ihre Startberechtigung. „Es hat in die Belastung reingepasst“, war für Coach Philipp Steiner die prekäre Tabellensituation bei St. Pöltens Zweiter mit sieben Punkten aus acht Spielen zweitrangig. Scharner, Nitta und Schütz waren gegen den GAK am Tag davor nur wenige Minuten mit von der Partie, die anderen gar nicht.Hartes Los für alle Beteiligten Wie schwierig ist es für die Jungen, wieder ins zweite Glied zu rücken? „Wir haben diese Thematik immer, das ist bei einem Verein, der Juniors hat, so. Die Situation ist nicht einfach, aber auch nicht für die Profis, wenn sie unten spielen müssen“, beschreibt Steiner.

Für die Jungen heißt es also Rückschläge wegzustecken, daran zu wachsen und die langfristige Entwicklung im Auge zu behalten. Die Profis erledigten ihre Aufgabe am Wochenende jedenfalls vorzüglich, die Bilanz spricht Bände. Scharner: 2 Tore, Schütz: 1 Tor und 2 Assists, Wisak: 1 Tor, Nitta: 1 Assist.

Das 4:1 gegen Langenrohr war hoch verdient. Coach Steiner: „Ein Sieg ist immer extrem wichtig, vor allem weil er Druck von den Jungen wegnimmt.“ Den wird es auch bei den Senkrechtstartern aus Schrems geben. „Ich freue mich. Wir fahren als Außenseiter hin und schauen, dass wir etwas mitnehmen“, blickt Steiner voraus. Neuzugang Stückler ist am Weg zurück. Steiner: „Er ist wieder auf dem Trainingsplatz aufgeschlagen.“ Heigl und Munk fehlen verletzungsbedingt hingegen noch länger.