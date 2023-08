Waldviertel-Derby: Zwettl hat noch eine Rechnung offen

Es ist noch nicht lange her, dass im Waidhofner Birkenstadion die Meisterträume des SC Zwettl endgültig zerbrachen. Am 26. Mai, drei Runden vor Schluss, gewann der SV Waidhofen das letzte Waldviertel-Derby der Saison durch einen Freistoß von Tomas Pilik mit 1:0. Das brachte den Zwettlern bei zwei ausständigen Spielen einen Fünf-Punkte-Rückstand auf den späteren Meister Ardagger ein - und läutete angesichts der Form- und Personalprobleme das Ende des Titelrennens ein. Dementsprechend haben die Braustädter am Freitag noch eine Rechnung zu begleichen, wenn der SVW zu ersten Derby der Saison auf den Edelhof kommt.

Für den SCZ selbst ist die Vorsaison abgehakt, hört man keine großen Revanchegelüste - auch wenn natürlich die Vorfreude aufs Derby, die zu erwartende große Zuschauerkulisse groß ist und man gewinnen will. Der Fokus liegt auf der neuen Saison, in der es gilt, eine im Sommer neu geformte, abgespeckte Mannschaft auf Kurs zu bringen. Und dabei sah Trainer Günter Schrenk beim Saisonauftakt in Rohrbach viel Positives - auch, wenn das 0:0 nicht ganz schmeckte. „Ich war zufrieden mit unserer Leistung, wir haben den Matchplan gut umgesetzt, haben die Pressinglinien sehr gut verschoben. Aber im letzten Drittel hat es nicht geklappt“, analysiert er. „Wenn der letzte Pass gut war, war die Box nicht gut besetzt. Wenn die Box gut besetzt war, war der letzte Pass zu ungenau.“

Foto: Claus Stumpfer

Die SG Rohrbach/St. Veit präsentierte sich für Schrenk überraschend defensiv: „Damit habe ich nicht gerechnet, wir haben einfach keinen Weg durch die Abwehrreihen gefunden.“ Und das ist für den Trainer auch der Aspekt, der am Freitag Derby besser funktionieren muss. Denn den SV Waidhofen erwartet er ähnlich defensiv. „Gegen Waidhofen haben wir immer einen tiefen Block zu bespielen, das waren zuletzt immer knappe Spiele“, sagt er. In der Vorsaison gab es das eingangs erwähnte 1:0 für den SVW und ein 1:0 für Zwettl im Herbst, in der Saison 2021/22 ein 2:2 und einen 1:0-Sieg Waidhofens, davor einen 2:0-Sieg der Thayastädter, die die jüngere Derbystatistik ab 2018 klar anführen: Fünf Siegen des SVW stehen zwei Remis und nur ein Sieg des SCZ gegenüber.

Das Rezept, um diesmal gegen die Waidhofner, die den Auftakt gegen Aufsteiger St. Peter/Au und Wiener Neustadt ziemlich vergeigt haben, als Sieger vom Platz zu gehen? „Wir müssen das Spiel gestalten“, sagt Schrenk. „Und ein frühes Tor wäre sehr wichtig. Wer in Führung geht, für den kann das schon den Sieg bedeuten.“ Wie sich gewinnen anfühlt, haben die Zwettler schon beim Heimauftakt am Dienstag gegen die SKN Juniors erlebt - obendrein holten sich einen kräftigen Moralboost, machten aus einem 1:2 noch ein 3:2.

Waidhofen-Trainer Edgar Eichler kennt bereits die Taktik für seine Mannschaft im Derby: „Wir müssen defensiv gut stehen, so wenig als möglich zulassen und probieren, dass wir im Konter gefährlich sind.“ Denn in den ersten beiden Spielen machten sich die Waidhofner das Leben selbst schwer. Sowohl beim 0:3 daheim gegen Aufsteiger St. Peter, als auch beim 0:4 am Dienstag bei Absteiger Wiener Neustadt luden billige Fehler den Gegner zum Toreschießen ein. „Es ist ja nicht so, dass wir extrem weit vom Gegner weg wären. Nur gelingen uns einfachste Sachen nicht. Pässe auf zehn Meter Entfernung kommen nicht an - das sind Kinderübungen“, fordert Eichler mehr Konzentration seiner Kicker.

Fürs Derby kündigt der Waidhofen-Coach personelle Umstellungen an. „Vielleicht nehme ich den einen, oder anderen einmal raus.“ Patrik Ruzicka, der gegen St. Peter aufgrund von Trainingsrückstand zunächst nur auf der Bank Platz nahm, sich nach seiner Einwechslung in letzter Minute noch wegen wiederholter Kritik Gelb-Rot abholte und somit in Wiener Neustadt fehlte, soll nach einer internen Aussprache in Zwettl wieder ein Thema sein. Für Eichler sind die Rollen im Derby klar verteilt: „Wir haben null Punkte und 0:7 Tore - wir sind derzeit nirgends Favorit.“

Personell musste Zwettl in Rohrbach einen Rückschlag einstecken: David Aigner zog sich wenige Minuten nach seiner Einwechslung einen Schlüsselbeinbruch zu, fällt wieder aus. „Es tut mir extrem leid für ihn. Er hatte schon in der Vorbereitung immer wieder ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Es ist ein bisschen verhext“, sagt Schrenk. „Für uns ist der Ausfall auch schwer, er ist ein wichtiger Spielertyp für die Mannschaft, war gut in Form.“ Zumindest in der ersten Hälfte der Hinrunde wird mit dem Flügelspieler nicht zu rechnen sein. Auch Gregor Schmidt bekam in Rohrbach einen Schlag auf den Knöchel, der sofort anschwoll. „Ich hoffe, dass die Bänder nicht beleidigt sind“, hofft der Trainer, am Freitag seinen Kapitän wieder aufbieten zu können.