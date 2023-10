Wie Zwettl den Leader knackte

Was für ein Fußballfest! Vor 1.350 Zuschauern in der Waldviertler Sparkasse-Arena fügte der SC Zwettl im Waldviertel-Derby dem ASV Schrems nicht nur die erste Saisonniederlage zu, sondern entthronte auch noch den Tabellenführer. „Das war ein Superabend für den ganzen Verein, es freut mich für alle Beteiligten“, war Trainer Günter Schrenk noch am Sonntag euphorisiert. „Für den SCZ war es ein traumhaftes Spiel.“

Aus sportlicher Sicht sind die Highlights relativ schnell erzählt: Marek Szotkowski brachte die Braustädter mit, laut eigener Aussage, seinem ersten Kopfball-Tor nach einem Eckball in Führung. Nach der Pause glich Kevin Haider mit einem Kracher ins Kreuzeck aus und fast im Gegenzug stellte Gregor Schmidt per Elfmeter nach Foul an Benjamin Hahn von Kiril Ognyanov den Endstand her. Schrems lief Sturm, um das drohende Unheil noch zu verhindern, vernebelte aber Chance um Chance.

„Kein einziger Umschaltmoment von Schrems“

Mehr in die Tiefe gehend war die Partie weitaus brisanter. Denn so gut im Griff wie die Zwettler in der ersten Hälfte hatte den ASV in dieser Saison noch niemand. Die Offensive der Gäste war bis auf die ersten Minuten komplett abgemeldet. „Unser Plan ist aufgegangen“, lächelt Schrenk. „Ich kann mich in der ersten Hälfte an keinen einzigen Umschaltmoment von Schrems erinnern. Das war unser Ziel, wir sind es bewusst sehr defensiv angegangen. In den ersten Minuten hat uns Schrems etwas überrascht, weil sie höher angepresst haben als sonst. Aber dann waren wir die klar bessere Mannschaft. Das 1:0 von Szotkowski war dann der Dosenöffner, ab da haben wir das Spiel kontrolliert.“

Nach dem Seitenwechsel wurde Schrems stärker. Zwettl fiel etwas ab, verpasste zudem gleich in der Anfangsphase das 2:0 zu machen. „Gegen Ende hin ist Schrems immer stärker geworden, der Ausgleich hat sich abgezeichnet. Zum Glück haben wir gleich darauf wieder das Führungstor gemacht“, sagt Schrenk. „Und es freut mich auch besonders, dass Benjamin Hahn den Elfmeter herausgeholt hat.“ Auch weil die Schremser Fans dem Youngster ein Transparent der eher geschmacklosen Sorte in Anspielung auf die Vorkommnisse beim Derby der Zwettler gegen Waidhofen widmeten.

Auf Gegner reagiert: „Ende gut, alles gut“

Die Schlussphase war dann ziemlich offen, spannend - wobei sich relativ schnell abzeichnete, dass Schrems wohl kein Tor mehr gelingen wird, die erste Saison-Niederlage ausgerechnet am Edelhof passieren werden, was der ASV um jeden Preis verhindern wollte. „Wir haben es uns selbst zuzuschreiben“, sagte Trainer Andreas Gutlederer direkt nach dem Schlusspfiff. „Wir haben Zwettl zweimal eingeladen, aber unsere Torchancen nicht verwertet.“

Einladung ist genau das Stichwort für das Zwettler Erfolgsrezept im Derby. „Normalerweise stehen wir daheim höher, wollen am Edelhof nicht so defensiv auftreten. Aber wir haben auf den Gegner reagiert, wollten sie nicht einladen. Wir haben sehr gut verteidigt“, analysiert Schrenk. „Und es hat sich ausgezahlt. Ende gut, alles gut!“