Coach Gutlederer: „Die Stärken aus jedem Spieler herausholen“

Der starke Saisonstart der Schremser hält an. Nach dem Auftaktsieg in Langenrohr und dem Heimremis gegen Gloggnitz gelang dem ASV nun in der dritten Runde am Samstag gegen den USV Scheiblingkirchen der erste Heimsieg. „Eine ganz starke Partie, von vorne bis hinten“, fasste der Sportliche Leiter Herbert Zimmel zusammen.

Besonders in der Defensive lief das Werkel wie geschmiert. Der Absteiger aus der Regionalliga Ost fand kaum Tormöglichkeiten vor, lief sich ein ums andere Mal in der Abwehr fest. „Das Ziel war, hinten die Räume für die Stürmer eng zu machen, das Spiel von ihnen wegzulenken“, erklärt Trainer Andreas Gutlederer. „Das ist uns sehr gut gelungen, daher hatte Scheiblingkirchen nicht viel Zugriff.“

„Haben uns das Leben etwas schwer gemacht“

Der frühe Gegentreffer des Ex-Zwettlers Milan Milovanovic und vor allem das postwendende 2:2 nach dem Führungstreffer von Marvin Bio in der zweiten Hälfte wurmte den Coach: „Ein blödes Tor. Zumal wir davor einige gute Chancen gehabt hätten. Das hat uns das Leben etwas schwer gemacht. Aber es hat auch so gepasst.“

Mit seinem zweiten Treffer brachte der von seiner Knöchelblessur genesene Bio den ASV endgültig auf Siegkurs. „Dass wir in der 88. Minute noch das Siegestor machen, war natürlich sehr schön“, sagt Sportchef Zimmel. Der späte Treffer ist für ihn auch Indiz für das gute Klima, die gute Stimmung in der Mannschaft: „Jeder ist mit vollem Einsatz dabei, drückt über die volle Distanz.“

Zuschauer kommen auf ihre Kosten

Faktor für den derzeitigen Erfolg ist neben der starken Defensive und der guten Stimmung auch die gute Offensive, wo neben den Dauerbrennern Andreas Fuger und Florian Weixelbraun auf den Flügeln die Neuzugänge Milan Jurdik und Marvin Bio voll eingeschlagen haben. Gutlederer will keinen Spieler herausheben: „Es geht darum, die Stärken aus jedem herauszuholen. Wichtig ist auch die Kommunikation. Wenn alles gut zusammenspielt, wird daraus ein gutes Teamgefüge. Und bei uns funktioniert es momentan wirklich gut.“ Zimmel: „Wir haben vorne wirklich Top-Qualität, das macht sich bezahlt. Auch das Feedback der Zuschauer ist sehr gut.“

Die kommen momentan auch auf ihre Kosten. Schon die Partie gegen Gloggnitz bot Top-Landesliga-Fußball, war temporeich. „Auch wenn wir da etwas liegengelassen haben“, hängt Gutlederer noch dem da schon möglichen Sieg nach. Dass es im Team so gut läuft, freut den Trainer aber freilich genauso: „Wir wollen dynamisch sein, mit Zug zum Tor. Unseren Fußball durchzuziehen ist immer das wichtigste - auch wenn wir uns akribisch auf die Gegner vorbereiten, ihre Stärken aus dem Spiel nehmen möchten.“

Für die SG Ortmann/Oed-Waldegg, die am Freitag zum dritten Heimspiel in Serie in die Elk-Arena kommt, hat er sein Rezept auch schon beisammen, sagt er. Verraten will er es aber lieber noch nicht. Er sagt nur soviel: „Da müssen wir den Hebel etwas anders ansetzen als gegen Scheiblingkirchen. Ortmann ist eine spielerisch gute Mannschaft, immer für ein Tor gut. Aber wir sind gut drauf, können gegen jeden bestehen.“