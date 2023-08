Zero-Spiel für Jungwölfe

Keine Tore in Rohrbach. Nach drei Partien bilanzieren die SKN Juniors bei jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage (Torverhältnis 3:3) ausgeglichen. Bereits ein Hinweis für saisonale Mittelmäßigkeit und einem Platz im Niemandsland der Tabelle? „Ich kann es noch nicht einschätzen“, sagt Trainer Philipp Steiner. „Wenn wir einen guten Tag haben und mit Profis spielen, können wir jeden schlagen. Bei einem schlechten Tag, können wir gegen jeden verlieren.“

Dritter Goalie im dritten Spiel

Der Blick aufs Blankett am Freitag brachte eine Überraschung. Nach jeweils sieben Verstärkungen aus dem Profikader in den ersten beiden Partien, waren in Rohrbach, sage und schreibe, null Profis dabei. „Es wird ein Hin und Her sein“, ist sich Steiner bewusst. Auch im Tor, mit Baranyai-Ulvestad stand im dritten Spiel der dritte Goalie im Kasten. Und der war fast beschäftigungslos.

„Die Taktik hat funktioniert. Die Leistung hat gepasst“, so Steiner beim Blick in den Rohrbacher Rückspiegel. So gab es auch nur zwei späte Wechsel. Im Gegensatz zur Partie in Zwettl. „Dort hat es Unruhe gebracht. Das wollten wir nicht.“ Wir, also seine Stellvertreter Bajic und Vollnhofer, behielten die Ruhe. Unterm Strich reichte es zumindest zum Punkt. Während die Abwehr ihren Job solide erledigte, war die Offensive ein laues Lüftchen. Steiner: „Wir waren zu harmlos. Es war eine richtige 0:0-Partie.“

Harte Nuss im Waldviertel zu knacken

Das soll sich beim vierten Auswärtsspiel en suite, in Waidhofen, ändern. Nach zwei Schlappen zum Auftakt setzte es im Waldviertel-Derby in Zwettl für den nächsten SKN-Gegner einen Befreiungsschlag: 3:0. „Eine Mannschaft, die defensiv spielt. Sie wissen, was sie machen, sind letztes Jahr auch drinnen geblieben. Dort hinzufahren, ist eine schwere Aufgabe“, weiß Steiner, der, nach wie vor, nicht coachen darf.